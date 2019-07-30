Самедов объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов завершил карьеру. Об этом футболист сообщил в инстаграме.

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом!

Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперeд и добиваться большего!

Благодарю Всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моeм сердце!» – написал 35-летний хавбек.

В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».

Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.

Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».