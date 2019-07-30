Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Самедов объявил о завершении карьеры

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов завершил карьеру. Об этом футболист сообщил в инстаграме.

    «Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом!

    Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперeд и добиваться большего!

    Благодарю Всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моeм сердце!» – написал 35-летний хавбек.

    • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
    • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
    • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

    text

    Публикация от text (@19samedov84)

    Источник: Инстаграм Александра Самедова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      arok 4 минуты назад

      Спасибо Саша за професионализм и за вклад в наш футбол. Будь таким же и вне футбольного поля. Удач!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      yunior 18 минут назад

      Будет наверное тренером для юниоров или бизнесом займется)

      Istirak eder Hackathon 2019 Baki sonra qalib geler.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      KET77 34 минуты назад

      Спасибо Александр за помощь в завоевания золота,,,,,Удачи в жизне и дальнейшей работе,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      CSKA471 35 минут назад

      Удачи, и успехов в преодолении новых высот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      Фан666 36 минут назад

      Крепкий был футбол и главное не выпендривался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      Elisey13 37 минут назад

      С Богом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10517

      slavutiq70 40 минут назад

      Спасибо Александр,,,,Удачи и успеха в дальнейшей жизни,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9124

      vm777 43 минуты назад

      Спасибо за всё, Александр!
      Здорово, что в чемпионский сезон вернулся в Спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +925

      mahan 59 минут назад

      Удачи, спасибо за все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      ARTHUR19 1 час назад

      Грустно наблюдать за тем как уходят действительно классные российские футболисты (по крайней мере, если смотреть на российских футбол). За Самедова, Павлюченко, Кержакова, Аршавина, Сычева, Быстрова, Денисова, Алдонина, Погребняка, братьев Березуцких и многих других, начинал болеть еще когда был ребенком. Вместе с ними рос и играл в футбол, пытался учиться у них чему-то. Я думаю со мной согласятся многие, что действительно начиная с 2002 и по 2010-12 год в России были просто хорошие футболисты, которые возможно и не блистали на европейской, но на них все равно приятно смотреть было. К сожалению, таких интересных футболистов сейчас практически нет.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72756
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru