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    AD: «Спартак» не может договориться о переходе Тиля

    Полузащитник АЗ Гус Тиль в ближайшее время не перейдет в состав московского «Спартака«.

    Российский клуб и голландская сторона пока не могут договориться о трансфере.

    Тиль полетит вместе с командой в Швецию на матч квалификации Лиги Европы против «Хэкен».

    • Агент Тиля ранее говорил, что игрок «очень близок» к трансферу в «Спартак».
    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года

    Источник: Algemeen Dagblad

    Голландская ежедневная газета, расположенная в Роттердаме, издается с 1946 года.

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1012

      Фан666 29 минут назад

      Даже скромный Тиль не хочет в России играть, тухнет наше первенство. своих нет, чужие больше не едут, мало платим.

      2
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      Рейтинг: +992

      klim2m 39 минут назад

      Прям легенда о Тиле Уленшпигеле))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6012

      ivanthebest 58 минут назад

      Бл..ть 3-го плеймейкера про..рать за одно ТО - менеджмент Спартака, Вы просто сами себя переплюнули. И наверняка ведь вопрос в 2-3 миллионах, которые жмут, как это было с тем же Гастоном Перейро, который очень хорош.

      3
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      Рейтинг: +13490

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Неплохо бы притащить ещё одного Промеса.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18287

      oyabun 1 час назад

      Читал статью про этого Тиля - толковый техничный парень и что самое главное он сам хочет перейти в Спартак. Очень грустно, если и здесь наши не сработают.

      7
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      Рейтинг: +470

      shikari__ > oyabun 46 минут назад

      если верить этим слухам и как он себя ведет, учитывая что у него еще 4 года по контракту и он воспитанник АЗ, то если даже перейдет и через год появится на горизонте середняк топ лиги, он так же "затопотит ножками".

      0
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      Рейтинг: +889

      Томик 1 час назад

      Потратили деньги на бестолкового Мирзова, а тут либо жалко стало, либо не хватило теперь. Резиуан затащит, зачем нам Тили.

      4
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      Рейтинг: +580

      serhio80 1 час назад

      странноватый перевод если честно) я в родном тексте не вижу ни слова о срыве переговоров

      На этой неделе Гус Тиль поедет с AZ в Гетеборг, Швеция, чтобы сыграть в ответном раунде Лиги Европы против БК Хеккена.
      АЗ ведет переговоры о трансфере с ведущим российским клубом Спартак Москва. Тиль сам имеет уши для перехода, но тогда клубы еще должны выйти. До тех пор он предан клубу.

      Капитан Тил и его товарищи по команде не смогли забить в прошлый четверг в домашней игре с Хэкеном (0: 0). А-Я мог бы рассчитывать на последний матч шведов. Юргорден проиграл 2: 0, а Хэкен опустился на пятое место. В эти выходные AZ сыграл только дружескую игру против Germinal Beerschot (проигрыш 1: 0). Там Джорди Клэйси сделал свой неофициальный дебют для клуба.

      2
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      Рейтинг: +470

      shikari__ > serhio80 44 минуты назад

      а как же строчка про уши и что клубы еще должны выйти?)

      0
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      Рейтинг: +580

      serhio80 > shikari__ 9 минут назад

      это онлайн переводчик) переговоры между двумя клубами в процессе

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      Рейтинг: +10518

      slavutiq70 1 час назад

      Из всех кандидатов про которые сейчас пишут,,,Тиль мне лично симпатизировал больше всего,,,,,молодой перспективный,,,,явно желающий расти,,,,не стал бы просто номер отбывать на поле,,,,,и можно было бы в будущем продать нормально,,,а Шюррле как то меньше вызывает доверия,,да немец чемпион мира,,,но что то он сдал и не играет последние несколько лет так как от него ожидали,,,,и 28 лет не знаю сможет ли прибавить,,

      6
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      Рейтинг: +17301

      Боцман59rus 1 час назад

      Эти деятели, высохшее дерьмо мамонта в тарасовку не заманят, учитесь у Гинера - федункисосунки

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2900

      momwig_ 1 час назад

      Ну, вот это уже - налаживается жизнь. А то я как-то даже волноваться начал - и тот к нам, и этот, и Шюррле летит, и Салах просится. А тут всё-таки выясняется, что всё мирком, по-старому - и этот не хочет, и у того агент, что там с Шюррле не в курсе, но попкорном запасся, ну, про Салаха - это конечно к слову, но - какая в сущности разница, сколько и кого мы за окно не подписали... так что - берем выше, к нам, между прочим и Мбаппе пока не перешел в это трансферное окно, тут мы вообще нос к носу с Реалом чешем...
      Житуууухаааааа!!!! )))

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