AD: «Спартак» не может договориться о переходе Тиля

Полузащитник АЗ Гус Тиль в ближайшее время не перейдет в состав московского «Спартака«.

Российский клуб и голландская сторона пока не могут договориться о трансфере.

Тиль полетит вместе с командой в Швецию на матч квалификации Лиги Европы против «Хэкен».