Даже скромный Тиль не хочет в России играть, тухнет наше первенство. своих нет, чужие больше не едут, мало платим.
Полузащитник АЗ Гус Тиль в ближайшее время не перейдет в состав московского «Спартака«.
Российский клуб и голландская сторона пока не могут договориться о трансфере.
Тиль полетит вместе с командой в Швецию на матч квалификации Лиги Европы против «Хэкен».
- Агент Тиля ранее говорил, что игрок «очень близок» к трансферу в «Спартак».
- В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года
Голландская ежедневная газета, расположенная в Роттердаме, издается с 1946 года.