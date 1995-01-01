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    Жиго: «Мы вместе со своим тренером. Атмосфера после поражения тяжелая, но надо сражаться»

    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2).

    – Сложная игра получилась. Два мяча пропустили со стандартов. Это футбол. Неудачный день.

    – Фанаты освистали тренера, команду. Готовы справиться с этим и поддержать Кононова?

    – Конечно. Мы вместе со своим тренером. В следующем матче постараемся исправиться.

    Атмосфера тяжелая после поражения, но надо сражаться дальше. Другого выхода нет.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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