Жиго: «Мы вместе со своим тренером. Атмосфера после поражения тяжелая, но надо сражаться»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2).

– Сложная игра получилась. Два мяча пропустили со стандартов. Это футбол. Неудачный день.

– Фанаты освистали тренера, команду. Готовы справиться с этим и поддержать Кононова?

– Конечно. Мы вместе со своим тренером. В следующем матче постараемся исправиться.

Атмосфера тяжелая после поражения, но надо сражаться дальше. Другого выхода нет.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»