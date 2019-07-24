Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти высказался о возможном трансфере нападающего Мауро Икарди из «Интера».

«У меня всегда были отличные центральные нападающие в карьере – от Филиппо Индзаги до Златана Ибрагимовича. Икарди – отличный центральный нападающий, как и Аркадиуш Милик.

Поляк, возможно, более совершенный игрок, несмотря на то что аргентинец сильнее в завершениях в штрафной. Разговор об Икарди сейчас подорвал бы качества Милика, но я уверен, что все мы будем довольны тем, какая команда у нас будет 31 августа», – сказал Анчелотти.