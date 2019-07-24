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    Анчелотти: «Икарди – отличный нападающий. У меня всегда были отличные нападающие в карьере»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти высказался о возможном трансфере нападающего Мауро Икарди из «Интера».

    «У меня всегда были отличные центральные нападающие в карьере – от Филиппо Индзаги до Златана Ибрагимовича. Икарди – отличный центральный нападающий, как и Аркадиуш Милик.

    Поляк, возможно, более совершенный игрок, несмотря на то что аргентинец сильнее в завершениях в штрафной. Разговор об Икарди сейчас подорвал бы качества Милика, но я уверен, что все мы будем довольны тем, какая команда у нас будет 31 августа», – сказал Анчелотти.

    • Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта сказал, что в клубе не рассчитывают на Икарди.
    • По информации Corriere dello Sport, футболист на этой неделе встретится с Анчелотти и обсудит трансфер.

    Источник: Football Italia

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    24.07.2019 23:40
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