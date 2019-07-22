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    Икарди думает над предложением «Наполи». На этой неделе игрок встретится с Анчелотти

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди склоняется к переходу в «Наполи».

    По информации Corriere dello Sport, 26-летний футболист долго и упорно думает над предложением президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса.

    На этой неделе аргентинец должен провести встречу с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти. Вариант с переездом в Неаполь нравится жене и агенту футболиста Ванде Наре.

    «Интер», в свою очередь, также предпочел бы продать форварда в «Наполи», а не в «Ювентус».

    • В прошлом сезоне Икарди провел за миланцев 37 матчей, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил нападающему зарплату в размере 7 миллионов евро в год.
    • Трансферная стоимость Икарди оценивается в 80 миллионов евро.

    Источник: Corriere dello Sport

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