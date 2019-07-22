Икарди думает над предложением «Наполи». На этой неделе игрок встретится с Анчелотти

Нападающий «Интера» Мауро Икарди склоняется к переходу в «Наполи».

По информации Corriere dello Sport, 26-летний футболист долго и упорно думает над предложением президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса.

На этой неделе аргентинец должен провести встречу с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти. Вариант с переездом в Неаполь нравится жене и агенту футболиста Ванде Наре.

«Интер», в свою очередь, также предпочел бы продать форварда в «Наполи», а не в «Ювентус».