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    Calciomercato: «Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой 7 миллионов 

    Форвард «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Наполи». Об этом сообщает Calciomercato.

    Неаполитанский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год (без учета бонусов). Если Икарди примет предложение, то «Наполи» начнет переговоры с «Интером».

    • Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта сказал, что в клубе не рассчитывают на Икарди.
    • По информации Corriere dello Sport, «Интер» хочет получить за футболиста 60-70 миллионов евро.
    • На прошлой неделе президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сказал, что клуб не собирается покупать Икарди.
    • Игрок покинул сбор команды и позже сказал, что не собирается уходить из клуба: «Я останусь здесь на два года, получая свою зарплату, и не буду никуда переходить».

    Источник: Calciomercato

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    18.07.2019 23:55
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