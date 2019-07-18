Calciomercato: «Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой 7 миллионов 

Форвард «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Наполи». Об этом сообщает Calciomercato.
Неаполитанский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год (без учета бонусов). Если Икарди примет предложение, то «Наполи» начнет переговоры с «Интером».
- Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта сказал, что в клубе не рассчитывают на Икарди.
- По информации Corriere dello Sport, «Интер» хочет получить за футболиста 60-70 миллионов евро.
- На прошлой неделе президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сказал, что клуб не собирается покупать Икарди.
- Игрок покинул сбор команды и позже сказал, что не собирается уходить из клуба: «Я останусь здесь на два года, получая свою зарплату, и не буду никуда переходить».