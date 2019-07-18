Calciomercato: «Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой 7 миллионов 

Форвард «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Наполи». Об этом сообщает Calciomercato.

Неаполитанский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год (без учета бонусов). Если Икарди примет предложение, то «Наполи» начнет переговоры с «Интером».