Да, тоже поржал .Я конечно точно не знаю сколько там за хамеса требует, но было что-то про 50 лямов. Охренели ли сами? как за кулибали вешают 100 лямов. который КК получает раз в 3 матча. да защитник хороший. но испульсивный. Явно бы , условного, иньсинье продали в псж лямов за 80-100)
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss высказался о возможных трансферах команды. Слова Де Лаурентиса приводит Football Italia.
О Хамесе
Проблема с Хамесом в том, что мы должны вести переговоры с «Реалом». Мы не хотим уступать их несправедливым требованиям. Время покажет.
О встрече с Вандой Икарди (агент Мауро Икарди)
Это полная ерунда. Я виделся с ней три года назад и не собираюсь встречаться снова, в том числе потому что Икарди не нужен «Наполи».
- Полузащитник «Реала» Хамес Родригес провел два последних сезона в аренде в «Баварии» и этим летом вернулся в Мадрид. По данным AS, испанский клуб хочет продать футболиста. «Наполи» готов арендовать его.
- Форвард «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб летом. Гендиректор клуба Джузеппе Маротта сказал, что в Милане не рассчитывают на этого футболиста.