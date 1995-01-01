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    Де Лаурентис – о трансфере Хамеса: «Проблема в том, что мы должны вести переговоры с «Реалом»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss высказался о возможных трансферах команды. Слова Де Лаурентиса приводит Football Italia.

    О Хамесе

    Проблема с Хамесом в том, что мы должны вести переговоры с «Реалом». Мы не хотим уступать их несправедливым требованиям. Время покажет.

    О встрече с Вандой Икарди (агент Мауро Икарди)

    Это полная ерунда. Я виделся с ней три года назад и не собираюсь встречаться снова, в том числе потому что Икарди не нужен «Наполи».

    • Полузащитник «Реала» Хамес Родригес провел два последних сезона в аренде в «Баварии» и этим летом вернулся в Мадрид. По данным AS, испанский клуб хочет продать футболиста. «Наполи» готов арендовать его.
    • Форвард «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб летом. Гендиректор клуба Джузеппе Маротта сказал, что в Милане не рассчитывают на этого футболиста.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8097

      DeStar 18 минут назад

      Да, тоже поржал .Я конечно точно не знаю сколько там за хамеса требует, но было что-то про 50 лямов. Охренели ли сами? как за кулибали вешают 100 лямов. который КК получает раз в 3 матча. да защитник хороший. но испульсивный. Явно бы , условного, иньсинье продали в псж лямов за 80-100)

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      Рейтинг: +361

      Hala Madrid 39 минут назад

      А сами бы с "Реала" не меньше сотки запросили. Жалуются ещё, бедолаги

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