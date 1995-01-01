Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss высказался о возможных трансферах команды. Слова Де Лаурентиса приводит Football Italia.

О Хамесе

Проблема с Хамесом в том, что мы должны вести переговоры с «Реалом». Мы не хотим уступать их несправедливым требованиям. Время покажет.

О встрече с Вандой Икарди (агент Мауро Икарди)

Это полная ерунда. Я виделся с ней три года назад и не собираюсь встречаться снова, в том числе потому что Икарди не нужен «Наполи».