«Наполи» хочет арендовать Хамеса, «Реалу» нужна продажа. На покупку готов «Атлетико»

В Мадриде состоялись переговоры между «Реалом» и «Наполи» по трансферу полузащитника Хамеса Родригеса.

По информации AS, итальянский клуб рассматривает вариант аренды 27-летнего игрока сборной Колумбии. Мадридцев интересует только продажа за 42 миллиона евро и бонусы.

Представители клуба Серии А ускорили процесс переговоров из-за интереса «Атлетико», который готов выкупить права на хавбека.