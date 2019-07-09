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    «Наполи» хочет арендовать Хамеса, «Реалу» нужна продажа. На покупку готов «Атлетико»

    В Мадриде состоялись переговоры между «Реалом» и «Наполи» по трансферу полузащитника Хамеса Родригеса.

    По информации AS, итальянский клуб рассматривает вариант аренды 27-летнего игрока сборной Колумбии. Мадридцев интересует только продажа за 42 миллиона евро и бонусы.

    Представители клуба Серии А ускорили процесс переговоров из-за интереса «Атлетико», который готов выкупить права на хавбека.

    • Родригес вернулся в команду Зинедина Зидана после двух лет аренды в «Баварии». Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2021-го года.
    • Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти знаком с футболистом по работе в «Реале» в сезоне-2014/15. Итальянец сказал, что не уверен в успешности трансфера Хамеса.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +686

      Benifacto 1 час назад

      Да с самого начала когда кончился ЧМ и его купили за сумашедшии бабки что он не пульнет, а теперь они не знают куда его сплавить хоть за какую манету

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