Анчелотти: «К сожалению, Хамес пока не перешел в «Наполи». Не знаю, состоится ли трансфер»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал перспективу покупки полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Ранее колумбиец вернулся в мадридский клуб после двух лет аренды в «Баварии». В июне издание Il Matino сообщило о том, что Анчелотти договорился о переходе 28-летнего игрока.
«К сожалению, на данный момент Хамес не перешел в «Наполи». Возможно, он никогда перейдет. Может, трансфер все-таки состоится. Я очень хорошо его знаю. Этот игрок добавляет команде качества», – цитирует итальянца Marca.
- В 28-ми матчах всех турниров прошлого сезона Хамес семь голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.
- Полузащитник участвовал в Кубке Америки, где колумбийцы дошли до четвертьфинала.