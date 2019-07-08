Анчелотти: «К сожалению, Хамес пока не перешел в «Наполи». Не знаю, состоится ли трансфер»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал перспективу покупки полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Ранее колумбиец вернулся в мадридский клуб после двух лет аренды в «Баварии». В июне издание Il Matino сообщило о том, что Анчелотти договорился о переходе 28-летнего игрока.

«К сожалению, на данный момент Хамес не перешел в «Наполи». Возможно, он никогда перейдет. Может, трансфер все-таки состоится. Я очень хорошо его знаю. Этот игрок добавляет команде качества», – цитирует итальянца Marca.