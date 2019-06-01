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    Il Mattino: Анчелотти договорился о покупке Хамеса в «Наполи»

    «Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о желании Хамеса Родригеса перейти в клуб чемпионата Италии.

    По информации Il Mattino, в 27-летнем полузащитнике «Баварии» (аренда из «Реала» до конца июня) заинтересован «Наполи».

    Сообщается, что главный тренер Карло Анчелотти звонил агенту колумбийца Жорже Мендешу. Представитель игрока дал положительный ответ.

    Хамес провел второй сезон в мюнхенском клубе. В 28-ми матчах всех турниров забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

    • В контракте хавбека с «Баварией» прописана опция выкупа. Договор с «Реалом» рассчитан до июня-2021.

    Источник: Il Mattino

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    01.06.2019 20:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5960

      Skull_Boy 18 часов назад

      То что агент согласился не значит, что Хамес согласен и только не давно было его интервью, что он сам хочет остаться в Баварии, которая и взяли его на 2 сезона в аренду и переход в Наполи это гигантский шаг назад

      4
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      Рейтинг: +133

      Shotlandets86 > Skull_Boy 16 часов назад

      Ни разу не гигантский. А для игрока так точно с плюсом. Футбол более тягучий ему подходит, лидером стать сможет, что ему необходимо. Одни плюсы.

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