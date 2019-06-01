Il Mattino: Анчелотти договорился о покупке Хамеса в «Наполи»

«Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о желании Хамеса Родригеса перейти в клуб чемпионата Италии.

По информации Il Mattino, в 27-летнем полузащитнике «Баварии» (аренда из «Реала» до конца июня) заинтересован «Наполи».

Сообщается, что главный тренер Карло Анчелотти звонил агенту колумбийца Жорже Мендешу. Представитель игрока дал положительный ответ.

Хамес провел второй сезон в мюнхенском клубе. В 28-ми матчах всех турниров забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.