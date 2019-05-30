Marca: «Реал» хочет продать Хамеса клубу АПЛ, колумбиец предпочитает Серию А

да хоть куда -нибудь уже продайте. Денег же стоит, а они даже пользу не приносят
Будущее полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса остается неопределенным, сообщает Marca.
По информации источника, «Бавария» после двухлетней аренды, скорее всего, откажется от выкупа колумбийца за 42 миллиона евро.
В связи с этим «Реал» уже занимается поиском нового клуба для 27-летнего хавбека.
Интерес к Хамесу проявляют «Ювентус» и «Наполи», а сам футболист хотел бы поиграть в Серии А.
Однако мадридцы намерены продать Родригеса в Англию, поскольку рассчитывает выручить за него большую сумму, чем готовы предложить итальянцы.