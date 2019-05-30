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    Marca: «Реал» хочет продать Хамеса клубу АПЛ, колумбиец предпочитает Серию А

    Будущее полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса остается неопределенным, сообщает Marca.

    По информации источника, «Бавария» после двухлетней аренды, скорее всего, откажется от выкупа колумбийца за 42 миллиона евро.

    В связи с этим «Реал» уже занимается поиском нового клуба для 27-летнего хавбека.

    Интерес к Хамесу проявляют «Ювентус» и «Наполи», а сам футболист хотел бы поиграть в Серии А.

    Однако мадридцы намерены продать Родригеса в Англию, поскольку рассчитывает выручить за него большую сумму, чем готовы предложить итальянцы.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7919

      DeStar 2 часа назад

      да хоть куда -нибудь уже продайте. Денег же стоит, а они даже пользу не приносят

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