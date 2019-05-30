Marca: «Реал» хочет продать Хамеса клубу АПЛ, колумбиец предпочитает Серию А

Будущее полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса остается неопределенным, сообщает Marca.

По информации источника, «Бавария» после двухлетней аренды, скорее всего, откажется от выкупа колумбийца за 42 миллиона евро.

В связи с этим «Реал» уже занимается поиском нового клуба для 27-летнего хавбека.

Интерес к Хамесу проявляют «Ювентус» и «Наполи», а сам футболист хотел бы поиграть в Серии А.

Однако мадридцы намерены продать Родригеса в Англию, поскольку рассчитывает выручить за него большую сумму, чем готовы предложить итальянцы.