41-летний Буффон отбил три послематчевых пенальти в игре МКЧ с «Интером»

«Ювентус» сегодня обыграл «Интер» в матче международного кубка чемпионов.

Основное время завершилось со счетом 1:1 и победитель определялся в серии пенальти.

Туринцы выиграли 4:2, а их голкипер Джанлуиджи Буффон отразил три удара – от Андреа Раноккии, Самуэле Лонго, Борхи Валеро.

41-летний вратарь вернулся в «Ювентус» этим летом после сезона, проведенного в «ПСЖ».

Ранее итальянец выступал за туринский клуб с 2001-го по 2018 год. В его составе Буффон стал 11-кратным чемпионом Италии и трехкратным финалистом Лиги чемпионов.

Международный кубок чемпионов

Ювентус (Турин, Италия) – Интер (Милан, Италия) – 1:1 (4:2 – по пенальти)

Голы: 0:1 – де Лигт, 10 (автогол); 1:1 – Роналду, 68.