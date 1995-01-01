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    41-летний Буффон отбил три послематчевых пенальти в игре МКЧ с «Интером»

    «Ювентус» сегодня обыграл «Интер» в матче международного кубка чемпионов.

    Основное время завершилось со счетом 1:1 и победитель определялся в серии пенальти.

    Туринцы выиграли 4:2, а их голкипер Джанлуиджи Буффон отразил три удара – от Андреа Раноккии, Самуэле Лонго, Борхи Валеро.

    • 41-летний вратарь вернулся в «Ювентус» этим летом после сезона, проведенного в «ПСЖ».
    • Ранее итальянец выступал за туринский клуб с 2001-го по 2018 год. В его составе Буффон стал 11-кратным чемпионом Италии и трехкратным финалистом Лиги чемпионов.

    Международный кубок чемпионов

    Ювентус (Турин, Италия) – Интер (Милан, Италия) – 1:1 (4:2 – по пенальти)

    Голы: 0:1 – де Лигт, 10 (автогол); 1:1 – Роналду, 68.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3017

      dinar7777dinar 24 минуты назад

      Буффон опять тащит это .... вно.

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      Рейтинг: +1397

      andrej-lucevich 37 минут назад

      Буффонище красавелла!!!!!!!

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