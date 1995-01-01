РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура РПЛ.
26 июля (пятница)
«Динамо» – «Урал»: судья – Павел Кукуян (Сочи), ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья – Игорь Панин (Дмитров), инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
27 июля (суббота)
«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев (Санкт–Петербург), ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея), резервный судья – Иван Сиденков (Санкт–Петербург), инспектор – Тарас Безубяк (Санкт–Петербург).
«Тамбов» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Николай Богач (Люберцы), резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров), инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Краснодар» – «Сочи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт–Петербург), ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт–Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервный судья – Артем Любимов (Санкт–Петербург), инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
28 июля (воскресенье)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва), ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки), резервный судья – Павел Шадыханов (Москва), инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва), ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья – Алексей Амелин (Тула), инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт–Петербург), ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва), резервный судья – Алексей Еськов (Москва), ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы), инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
29 июля (понедельник)
«Рубин» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов (Ростов–на–Дону), ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов–на–Дону), Андрей Веретешкин (Санкт–Петербург), резервный судья – Сергей Чебан (Москва), инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).