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    Трое защитников «Спартака» и четверо игроков «Зенита» вошли в сборную 1 тура по версии InStat

    РПЛ представила сборную первого тура по версии InStat.

    В команду вошли четверо игроков «Зенита», трое футболистов «Спартака», двое представителей «Локомотива» и по одному игроку из «Крыльев Советов» и «Урала».

    Голкипер: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Игорь Смольников («Зенит»), Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас (все – «Спартак»).

    Полузащитники: Себастьян Дриусси, Александр Ерохин («оба – «Зенит»), Эрик Бикфалви («Урал»), Ан. Миранчук («Локомотив»).

    Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Зенит»).

    Источник: Твиттер РПЛ

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2396

      RotBerg 41 минуту назад

      А Москалёв ( спартак) где?)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3931

      Спартач80 > RotBerg 32 минуты назад

      Как обычно тупой юмор от тебя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      Mr Green 42 минуты назад

      вот кто это составляет, вообще смотрит игры? там Максименко летал из угла в угол и просто Спартак отскочил откровенно, а 3 лучших защитника. Совсем печально.

      -1
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