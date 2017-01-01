Трое защитников «Спартака» и четверо игроков «Зенита» вошли в сборную 1 тура по версии InStat

РПЛ представила сборную первого тура по версии InStat.

В команду вошли четверо игроков «Зенита», трое футболистов «Спартака», двое представителей «Локомотива» и по одному игроку из «Крыльев Советов» и «Урала».

Голкипер: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Игорь Смольников («Зенит»), Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас (все – «Спартак»).

Полузащитники: Себастьян Дриусси, Александр Ерохин («оба – «Зенит»), Эрик Бикфалви («Урал»), Ан. Миранчук («Локомотив»).

Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Артем Дзюба («Зенит»).