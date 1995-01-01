Берг – о переходе в «Краснодар»: «Для меня, как для игрока, важно прийти в клуб с большими амбициями»

Новичок «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал свой переход в российский клуб.

Нападающий присоединился к краснодарцам из «Аль-Айна» на правах свободного агента. Ранее 32-летний футболист также выступал за «Гетеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос».

«Об интересе «Краснодара» я узнал две недели назад. Первая реакция была такова: это отличный клуб, хорошие игроки, большие амбиции. И, конечно же, я слышал многое о «Краснодаре» от шведских футболистов: о тренировочной инфраструктуре, о стадионе, о клубе в целом. Так что мои чувства были исключительно положительными. Раньше здесь играл Гранквист, сейчас – Классон и Ольссон, а вот теперь еще и я.

«Краснодар» регулярно выступает в еврокубках, и об этом знают многие футболисты. Да, наверное, они лично здесь не были и не видели все своими глазами, но клуб хорошо известен в Европе. Я думаю, в ближайшие годы он сделает еще большой шаг вперед. И надеюсь, что я смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений.

Для меня, как для игрока, важно прийти в клуб с большими амбициями. Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше.

Перед началом сезона потеряла некоторых важных игроков, очень жаль. Но из того, что я увидел в клубе, и услышал от его игроков, могу сделать вывод, что «Краснодар» по-прежнему выглядит достаточно сильным: здесь собраны классные футболисты и хорошие тренеры. Так что, я считаю, у нас есть неплохие шансы добиться результатов. И это стало главной причиной перейти в этот клуб. Я готов доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне и помогать команде своим опытом. Надеюсь выиграть много матчей и достичь тех высоких целей, которые ставит перед собой клуб», – сказал Берг.