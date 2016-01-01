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    Экс-форвард ПСВ и «Гамбурга» Берг перешел в «Краснодар»

    «Краснодар» объявил о переходе нападающего сборной Швеции Маркуса Берга.

    Российский клуб заключил со 32-летним футболистом контракт сроком на один год.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4155

      subbotaspartak 31 минуту назад

      Мне кажется отменят лимит
      И такое недорогое старичьё чемпионат наводнит.
      За ними, как предполагают, будет тянуться молодёжь,
      Которую в основных составах РПЛ не найдёшь.

      0
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      Рейтинг: -59

      Вальдемар IV 31 минуту назад

      на чм хорош был наряду с другими шведами вроде гранквиста классона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6717

      Skull_Boy 35 минут назад

      Для длины скамейки сойдет, а вот на следующий сезон надо уже искать нормального напа и избавляться тем самым от Берга и Ари

      0
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      Рейтинг: +4862

      Сильвербой 52 минуты назад

      Ну на год в принципе можно, интересно посмотреть!

      2
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      Рейтинг: +1613

      Krasnodar 123 53 минуты назад

      Старики-разбойники Берг и Ари !

      3
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      Рейтинг: +254

      Ашет Арбузян 1 час назад

      Оо. Чуть ли не самый звездный игрок нашего чемпионата теперь будет

      2
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      Рейтинг: +1721

      BlackMurder 1 час назад

      Нехило так, Берг качественный нап, хоть и в годах, но от него толку будет больше чем от много молодняка

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