Экс-форвард ПСВ и «Гамбурга» Берг перешел в «Краснодар»

Мне кажется отменят лимит
И такое недорогое старичьё чемпионат наводнит.
За ними, как предполагают, будет тянуться молодёжь,
Которую в основных составах РПЛ не найдёшь.
«Краснодар» объявил о переходе нападающего сборной Швеции Маркуса Берга.
Российский клуб заключил со 32-летним футболистом контракт сроком на один год.
- Ранее форвард выступал за «Гетеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ, «Панатинаикос» и «Аль-Айн».
- В своей карьере Берг провел на взрослом профессиональном уровне 414 матчей, забил 227 голов и сделал 65 результативных передач.