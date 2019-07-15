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    Аршавин: «Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гилерме»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выступил против натурализации легионеров для национальной команды.

    «Я против натурализации в любом ее виде, если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гилерме. Если бы в той национальной команде (на ЧМ-2018 – примечание «Бомбардира») не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе», – сказал Аршавин.

    • За сборную России выступают пять натурализованных футболистов – вратарь Гилерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.
    • 38-летний Аршавин защищал цвета национальной команды с 2002 по 2012 год, сыграл 74 матча и забил 17 голов. Бронзовый призер Евро-2008.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2019 21:46
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 16 июля 2019, 11:14

      Все верно,это позорище рфс помойки и этого физрука,просто худшие лет за 700

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 16 июля 2019, 09:50

      Клоп, а ты натурал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 июля 2019, 09:20

      Будь в матче с Хорватией в составе не один а три таких футболистов как Марио, российская сборная запросто пробилась бы в полуфинал,,а то и в финал мундиаля! Эксперт из краснощекого никакой!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 16 июля 2019, 08:33

      Редакция льет *авно на вентилятор. Вылезал уже "это ваши проблемы" с этими "нашими проблемами".

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 июля 2019, 07:52

      эээээ, васся, с каких это пор какой то чипсоед стал ауторитетным экспертом??? я его душу матал, васся

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 16 июля 2019, 06:14

      Помню я тот матч на ЧМ , когда вместо Фернандеса вышел Смольников... мягко говоря обка..ся... Лично моё мнение лучшим в составе Сб России был именно Фернандес, да и вообще одним из лучших игроков того Чемпионата...

      7
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      Рейтинг: +169

      Волховский 16 июля 2019, 00:22

      Объективно условный Смольников пока слабее Марио. Так решил тренер и это сработало.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2019, 23:30

      Халк играл за сборную Бразилии.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 июля 2019, 23:20

      Ага, только вот что-то руководство сборной Бразилии не очень-то и спешило брать Фернандеса к себе. Успели лишь только заиграть его в одном товарищеском матче в 2014 году. А когда Фернандес стал успешно выступать за Россию, то они начали кусать локти.
      Ну а что касается Гилерме, то уровень Алиссона и Эдерсона ему будет сложно переплюнуть. И смысла сидеть на лавке при такой конкуренции у него нет. Пусть лучше в России играет на постоянной основе.

      3
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > BRO_football 16 июля 2019, 00:58

      Ну во первых когда это он за Россию играл на постоянной основе? А во-вторых он в Бразилии даже третьим вратарём бы не был. Я ничего плохого не могу сказать за Фернандеса, а вот натурализация Гильерме бессмысленна, просто занимает место одного из русских вратарей в сборной. А в целом Андрейка конечно херню сморозил, быть за или против натурализации, личное дело каждого, но говорить, что любой бразилец не вызываемый в сборную, нам не нужен, это бред. Просто не нужно брать всех подряд.

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 июля 2019, 23:17

      Марио самый лучший футболист нашей сборной, и в РПЛ в топ3 для меня лично входит.

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