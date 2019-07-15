Аршавин: «Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гилерме»

Все верно,это позорище рфс помойки и этого физрука,просто худшие лет за 700
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выступил против натурализации легионеров для национальной команды.
«Я против натурализации в любом ее виде, если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гилерме. Если бы в той национальной команде (на ЧМ-2018 – примечание «Бомбардира») не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе», – сказал Аршавин.
- За сборную России выступают пять натурализованных футболистов – вратарь Гилерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.
- 38-летний Аршавин защищал цвета национальной команды с 2002 по 2012 год, сыграл 74 матча и забил 17 голов. Бронзовый призер Евро-2008.