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    РПЛ отреагировала на жалобы фанатов «Ростова» на позднее начало матча с «Оренбургом»

    Российская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала комментарий касательно порядка назначения времени начала матчей.

    Таким образом, РПЛ отреагировала на жалобы фанатов «Ростова», которые остались недовольны стартом игры с «Оренбургом» в 21:30 по московскому времени.

    «В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).

    Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:

    допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);

    необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»;

    температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);

    – возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров;

    Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11.30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18.00 до 20.30 по местному времени. В 19.00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.

    Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи.

    Важно отметить, что в соответствии с Регламентом все клубы Премьер-Лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона», – говорится в заявлении РПЛ.

    Карпин: «Начинать матч в 21:30 – преступление»

    Президент «Ростова»: «Непонятно, почему матч с «Оренбургом» назначили на 21:30. РПЛ нужно решить, нужны ли ей фанаты на стадионах»

    «Ростов» – РПЛ: «Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?»

    Фанаты «Ростова» – о позднем начале игр: «Это решение РПЛ или недостаточно обдуманное, или осознанно направлено против болельщиков команды»

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1983

      Рубинище 45 минут назад

      Они бредят, что ли. 13-00 15-00 17-00
      3 матча можно легко провести в самое удобное для болельщиков время. Матч сделал, как ему удобно на людей наплевать. Кто с ребенком попрётся в 21-30 футбол см-НИКТО. а уезжать как если без машины , про приезжих фанатов даже не говорю.

      2
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      Рейтинг: +2643

      BAIv > Рубинище 15 минут назад

      реклама в это время дешевле, в 21-30 дороже.
      а на болельщиков им дела нет.

      1
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      Рейтинг: +31363

      MaxRnD 53 минуты назад

      Лицемерные упыри

      4
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      Рейтинг: +3093

      владимир миронов 54 минуты назад

      Уже давно поставлено так, что футбол не для болельщиков, а для кучки телевизионщиков, которые никак не нажрутся.

      3
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      Рейтинг: +1047

      Иван_Невский 1 час назад

      три игры в воскресенье. почему Зенит в 19.00 в Питере холодно можнов 13часов начинать, и народ с детьми пойдет, а в19 00 и то поздно , со стадиона час будешь выбираться до метро , пока доедешь уже ночь, а про 21-30, просто уже с детьми никак не пойдешь , да и самому зачем , ночью.. дебилизм .. пляски под рекламу ТВ-дна

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      ПАВЕЛ ЕГОРЕНКО 1 час назад

      Получили откат и наплевали на болельщиков и вообще на футбол.Отмазки про жару для детей

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