РПЛ отреагировала на жалобы фанатов «Ростова» на позднее начало матча с «Оренбургом»

Они бредят, что ли. 13-00 15-00 17-00
3 матча можно легко провести в самое удобное для болельщиков время. Матч сделал, как ему удобно на людей наплевать. Кто с ребенком попрётся в 21-30 футбол см-НИКТО. а уезжать как если без машины , про приезжих фанатов даже не говорю.
Российская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала комментарий касательно порядка назначения времени начала матчей.
Таким образом, РПЛ отреагировала на жалобы фанатов «Ростова», которые остались недовольны стартом игры с «Оренбургом» в 21:30 по московскому времени.
«В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).
Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:
– допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);
– необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»;
– температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);
– возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров;
Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11.30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18.00 до 20.30 по местному времени. В 19.00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.
Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи.
Важно отметить, что в соответствии с Регламентом все клубы Премьер-Лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона», – говорится в заявлении РПЛ.
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