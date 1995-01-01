Президент «Ростова»: «Непонятно, почему матч с «Оренбургом» назначили на 21:30. РПЛ нужно решить, нужны ли ей фанаты на стадионах»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1) выразил недовольство по поводу времени начала встречи. Она стартовала в 21:30.

«До сих пор непонятно, почему было решено проводить матч в такое позднее время: лига ссылается на телевидение, телевидение — на лигу. В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе.

По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах», – сказал Арутюнянц.