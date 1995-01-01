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    «Ростов» – РПЛ: «Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?»

    Пресс-служба «Ростова» высказала недовольство по поводу того, что субботний матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» начался в 21:30 по московскому времени.

    Ростовчане обыграли оренбургскую команду со счетом 2:1. Один из голов забил нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

    Сегодня Премьер-лига спросила у своих подписчиков в твиттере: «Сколько голов забьет нападающий Эльдор Шомуродов в этом сезоне?»

    «Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?» – спросила в ответ в комментариях пресс-служба «Ростова».

    Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подверг критике РПЛ за позднее начало матча с «Оренбургом», а главный тренер команды Валерий Карпин назвал это преступлением.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4158

      subbotaspartak 1 час назад

      Футбол для болельщиков и не все в подмосковье живут.
      У вас 21.30, а у нас уже в 01.30 матчи идут.
      Для кого играем
      Не понимаю.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31305

      MaxRnD 1 час назад

      Вот мы и глянем по ходу чемпионата кому в основном повезёт играть ДОМАШНИЕ матчи в 21-30 ((

      2
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      Рейтинг: +205

      dik_fransis 1 час назад

      сразу же завоют как доходы упадут

      1
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      Рейтинг: +205

      dik_fransis 1 час назад

      так пусть тогда и остальные играют в это время-вряд ли им это понравится

      1
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      Рейтинг: +2707

      mdu86 > dik_fransis 47 минут назад

      Сегодня Ахмат-Краснодар в 21-30, во втором туре Ростов-Спартак, Сочи-Зенит. Похоже пока лето, будет несколько игр в туре в такое время

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      Рейтинг: +205

      dik_fransis > mdu86 11 минут назад

      вот они дятлы-вчера в ростове тысяч 15 болельщиков не досчитались!!! а это немалые деньги

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