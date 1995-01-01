«Ростов» – РПЛ: «Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?»

Футбол для болельщиков и не все в подмосковье живут.
У вас 21.30, а у нас уже в 01.30 матчи идут.
Для кого играем
Не понимаю.
Пресс-служба «Ростова» высказала недовольство по поводу того, что субботний матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» начался в 21:30 по московскому времени.
Ростовчане обыграли оренбургскую команду со счетом 2:1. Один из голов забил нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.
Сегодня Премьер-лига спросила у своих подписчиков в твиттере: «Сколько голов забьет нападающий Эльдор Шомуродов в этом сезоне?»
«Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?» – спросила в ответ в комментариях пресс-служба «Ростова».
Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подверг критике РПЛ за позднее начало матча с «Оренбургом», а главный тренер команды Валерий Карпин назвал это преступлением.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 14 июля 2019 г.