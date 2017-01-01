Карпин: «Начинать матч в 21:30 – преступление»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). Специалисту не нравится час начала игры (21:30 по местному времени).

— На матче было мало зрителей — около 15 тысяч. Связываете это с поздним началом встречи?

— Конечно, связываю. Мы просили о переносе матча на более ранее время. Если бы было более удобное время, пришло бы 25-30 тысяч болельщиков. С «Оренбургом» не перенесли, со «Спартаком» тем более не перенесут. РПЛ хочет популяризации футбола? Вот и спросите у РПЛ. Как по мне, это вообще преступление. А потом говорят, что нужна высокая посещаемость.