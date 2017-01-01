Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Карпин: «Начинать матч в 21:30 – преступление»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1). Специалисту не нравится час начала игры (21:30 по местному времени).

    — На матче было мало зрителей — около 15 тысяч. Связываете это с поздним началом встречи?

    — Конечно, связываю. Мы просили о переносе матча на более ранее время. Если бы было более удобное время, пришло бы 25-30 тысяч болельщиков. С «Оренбургом» не перенесли, со «Спартаком» тем более не перенесут. РПЛ хочет популяризации футбола? Вот и спросите у РПЛ. Как по мне, это вообще преступление. А потом говорят, что нужна высокая посещаемость.

    • В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» финишировал девятым.
    • Карпин тренирует южан с 2017 года.
    • В следующем туре «Ростов» встретится со «Спартаком».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72454
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru