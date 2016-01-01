Михайлович может приостановить тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, вероятно, прекратит тренерскую деятельность на неопределенный срок.

По информации Football Italia, сербский специалист вынужден покинуть свой пост из-за серьезных проблем со здоровьем.

Врачи порекомендовали 50-летнему тренеру пройти интенсивный курс лечения.

Диагноз Михайловича пока неизвестен. Ожидается, что сегодня он выступит с официальным заявлением.