Михайлович может приостановить тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, вероятно, прекратит тренерскую деятельность на неопределенный срок.
По информации Football Italia, сербский специалист вынужден покинуть свой пост из-за серьезных проблем со здоровьем.
Врачи порекомендовали 50-летнему тренеру пройти интенсивный курс лечения.
Диагноз Михайловича пока неизвестен. Ожидается, что сегодня он выступит с официальным заявлением.
- Контракт серба с «Болоньей» рассчитан до 2022 года.
- Ранее Михайлович тренировал «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.