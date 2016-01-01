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    Михайлович может приостановить тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем

    Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, вероятно, прекратит тренерскую деятельность на неопределенный срок.

    По информации Football Italia, сербский специалист вынужден покинуть свой пост из-за серьезных проблем со здоровьем.

    Врачи порекомендовали 50-летнему тренеру пройти интенсивный курс лечения.

    Диагноз Михайловича пока неизвестен. Ожидается, что сегодня он выступит с официальным заявлением.

    Источник: Football Italia

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