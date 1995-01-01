Globo Esporte: «Манчестер Сити» может подписать Дани Алвеса

«Манчестер Сити» проявляет интерес к правому защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу.
Ранее сообщалось, что у 36-летнего игрока есть предложения от «Барселоны» и «Атлетико».
Под руководством главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы бразилец выступал за «Барселону» с 2008-го по 2012 год.
- В своей карьере футболист защищал цвета «Баии», «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ».
- Алвес провел на клубном уровне 727 матчей, забил 50 голов и сделал 154 результативные передачи.
Источник: Globo Esporte
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