Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Globo Esporte: «Манчестер Сити» может подписать Дани Алвеса

    «Манчестер Сити» проявляет интерес к правому защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу.

    Ранее сообщалось, что у 36-летнего игрока есть предложения от «Барселоны» и «Атлетико».

    Под руководством главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы бразилец выступал за «Барселону» с 2008-го по 2012 год.

    • В своей карьере футболист защищал цвета «Баии», «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ».
    • Алвес провел на клубном уровне 727 матчей, забил 50 голов и сделал 154 результативные передачи.

    Источник: Globo Esporte

    Globo – бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru