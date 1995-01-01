Globo Esporte: «Манчестер Сити» может подписать Дани Алвеса

«Манчестер Сити» проявляет интерес к правому защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу.

Ранее сообщалось, что у 36-летнего игрока есть предложения от «Барселоны» и «Атлетико».

Под руководством главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы бразилец выступал за «Барселону» с 2008-го по 2012 год.