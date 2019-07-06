UOL Esporte: у Дани Алвеса есть предложения от «Барселоны» и «Атлетико»

Берём на сезон))
Бывший крайний защитник «ПСЖ» Дани Алвес может продолжить карьеру в «Барселоне» или «Атлетико».
По информации UOL Esporte, 36-летний футболист имеет предложения от обоих этих клубов. Каталонцы готовы предложить бразильцу контракт сроком на один сезон.
Также в услугах Алвеса заинтересована «Севилья».
- В сезоне-2018/19 защитник провел за «ПСЖ» 32 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
- Ранее Алвес уже выступал за «Севилью» и «Барселону».
Источник: UOL Esporte
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