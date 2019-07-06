UOL Esporte: у Дани Алвеса есть предложения от «Барселоны» и «Атлетико»

Бывший крайний защитник «ПСЖ» Дани Алвес может продолжить карьеру в «Барселоне» или «Атлетико».

По информации UOL Esporte, 36-летний футболист имеет предложения от обоих этих клубов. Каталонцы готовы предложить бразильцу контракт сроком на один сезон.

Также в услугах Алвеса заинтересована «Севилья».