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    UOL Esporte: у Дани Алвеса есть предложения от «Барселоны» и «Атлетико»

    Бывший крайний защитник «ПСЖ» Дани Алвес может продолжить карьеру в «Барселоне» или «Атлетико».

    По информации UOL Esporte, 36-летний футболист имеет предложения от обоих этих клубов. Каталонцы готовы предложить бразильцу контракт сроком на один сезон.

    Также в услугах Алвеса заинтересована «Севилья».

    • В сезоне-2018/19 защитник провел за «ПСЖ» 32 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
    • Ранее Алвес уже выступал за «Севилью» и «Барселону».

    Источник: UOL Esporte

    Бразильское интернет-издание, принадлежащее UOL – крупнейшему в мире португалоязычнму порталу. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +611

      VVadic 4 минуты назад

      Берём на сезон))

      0
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      Рейтинг: +7591

      Cules2013 43 минуты назад

      Барселона официально объявила, что не рассматривает вариант трансфера Алвеса, а Дани будет последним куском какашек, если перейдёт к принципиальному сопернику каталонцев.

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