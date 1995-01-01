Diario Sport: «Эвертон» предложит «Барселоне» 35 миллионов за Малкома

Нападающий «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации Diario Sport, 22-летним бразильцем интересуется «Эвертон». Восьмая команда прошлого розыгрыша Премьер-лиги предложит за него 35 миллионов евро.

В мае издание Sport.es сообщило о том, что Малком покинет каталонский клуб. Согласно Le Figaro, игрок может перейти в «Сент-Этьен» на правах аренды.