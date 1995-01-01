Diario Sport: «Эвертон» предложит «Барселоне» 35 миллионов за Малкома

Нападающий «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По информации Diario Sport, 22-летним бразильцем интересуется «Эвертон». Восьмая команда прошлого розыгрыша Премьер-лиги предложит за него 35 миллионов евро.
В мае издание Sport.es сообщило о том, что Малком покинет каталонский клуб. Согласно Le Figaro, игрок может перейти в «Сент-Этьен» на правах аренды.
- Ранее сообщалось, что форвард входит в трансферный список «Милана», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Ромы».
- В прошлом сезоне Малком провел за «Барселону» 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Цена по Transfermarkt – составляет 40 миллионов евро.