Sport.es: Малком покинет «Барселону»

Вингер «Барселоны» Малком во время летнего трансферного окна сменит команду, сообщает Sport.es.

По информации источника, решение прекратить сотрудничество принято по обоюдному согласию сторон.

Клуб хочет выручить от продажи бразильца деньги, необходимые для покупки других игроков.

Сам Малком недоволен своим положением на «Камп Ноу». Он хочет иметь больше игровой практики.