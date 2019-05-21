AS: «Боруссия» Д интересуется Малкомом. «Барселона» хочет продать форварда в АПЛ

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Барселоны» Малкомом.

По информации AS, черно-желтые следили за выступлениями 22-летнего футболиста еще до его перехода в каталонский клуб из «Бордо» летом прошлого года.

В свою очередь, «Барселона» заинтересована в продаже бразильца в один из клубов АПЛ, так как они готовы заплатить большую сумму.