AS: «Боруссия» Д интересуется Малкомом. «Барселона» хочет продать форварда в АПЛ

У Барсы распродажа игроков неизбежна, ибо уже сделаны дорогие покупки и ещё предстоят.
Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Барселоны» Малкомом.
По информации AS, черно-желтые следили за выступлениями 22-летнего футболиста еще до его перехода в каталонский клуб из «Бордо» летом прошлого года.
В свою очередь, «Барселона» заинтересована в продаже бразильца в один из клубов АПЛ, так как они готовы заплатить большую сумму.
- Ранее сообщалось, что форвард входит в трансферный список «Милана», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Эвертона».
- В текущем сезоне Малком провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро.