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    AS: «Боруссия» Д интересуется Малкомом. «Барселона» хочет продать форварда в АПЛ

    Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Барселоны» Малкомом.

    По информации AS, черно-желтые следили за выступлениями 22-летнего футболиста еще до его перехода в каталонский клуб из «Бордо» летом прошлого года.

    В свою очередь, «Барселона» заинтересована в продаже бразильца в один из клубов АПЛ, так как они готовы заплатить большую сумму.

    • Ранее сообщалось, что форвард входит в трансферный список «Милана», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Эвертона».
    • В текущем сезоне Малком провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро.

    Источник: AS

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    21.05.2019 13:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +703

      В даль смотрящий 21 мая 2019, 18:09

      У Барсы распродажа игроков неизбежна, ибо уже сделаны дорогие покупки и ещё предстоят.

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      Рейтинг: +2403

      SarJr 21 мая 2019, 15:23

      Очень зря, как и с миной.....

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SarJr 21 мая 2019, 16:47

      это да ! я вообще не понял нахер они продали мину !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > SarJr 21 мая 2019, 16:52

      Мина не лучше Лангле + на его трансфере хорошо наварились. Малком просто нулевой. Асболютный ноль, ничего не смог показать, даже когда его выпускали против аутсайдеров Ла Лиги. 1 раз на фонарь забил в ЛЧ Интеру и всё. Продавать тому, кто больше предложит и забыть, как страшный сон. Если у Алькасера в Барсе были психологические проблемы - много порол моментов, то у Малкома банально нечего пороть, нет моментов - он на поле инородное тело, Барсе при нём играет в 10-м.

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      Рейтинг: +2403

      SarJr > dinar7777dinar 21 мая 2019, 17:03

      Полный идиотизм. Нельзя же решить за 3 месяца и 2 игры подходит или нет игрок. Хотя возможно мы чего то не знаем что знают вальверде и другие. Но само по себе выглядет глупо со стороны

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      SarJr > Cules2013 21 мая 2019, 17:05

      А чего ты хочешь когда нет формы и практики? Мне вот малком понравился, очень достойный и талантливый парнишка, но играть ему рили оч мало давали

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      Cules2013 > SarJr 21 мая 2019, 17:12

      давали бы больше, если бы он что-то показывал. Артур, например, с 1 матча буквально заиграл. В своё время также было и Суарезом или Неймаром. Да, были некие проблемы с адаптацией, но игра пошла с 1 матча. А Малком из разряда Алькасера - ему нужны тепличные условия, доверие тренера, сезон на раскачку - в Барсе никому таких условий дать не могут. Сам знал куда шёл.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SarJr 21 мая 2019, 17:23

      мина хорошо себя показал на чемпе мира я так и не понял это движение со стороны руководства барсы. щас есть тодибо посмотрел я него сыроват вообще в хлам ! лангле беда ! умтити не в форме ! пике один не вывозит. если не купят де лигта то печально в защите еще 1 сезон !

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      SarJr > Cules2013 21 мая 2019, 21:38

      а тогда почему коут получит это все: и условие, и доверие, и практику и тд? коут даже с этим заиграть не смог. был бы на его месте малком, мне кажется заиграл бы и очень даже нормально. да, я не смотрел последние матчи где барса была без месси, но раньше в тех матчах где выходил малком, он выполнял довольно много работы и был очень активен. да, зеленый, да, не все получалось, но потенциал я в нем видел, в отличие от того же коута

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      Рейтинг: +2403

      SarJr > dinar7777dinar 21 мая 2019, 21:42

      лангле хорош. не железобетон, но весьма очень хорошего уровня защитник. умтити да, сломала травма и формы нет вообще. пике стареет и частельно тоже ошибается. лигт очень нужен, хотя бы чтоб создать приличную конкуренцию. а про мину и тодибо вообще не втыкаю. смысл отдавать одного таланта чтоб купить другого. учитая что еще у него никаких проблем то не было ни с фанами, ни с руководством, ни с игроками ( ну или, опять же, мы чего то не знаем)

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