Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о решении клуба продать форварда Мауро Икарди и полузащитника Раджу Наингголана.

В субботу гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта объявил о том, что клуб не рассчитывает на игроков.

объявил о том, что клуб не рассчитывает на игроков. «Талант может побеждать только в матчах, а команда – в лиге, а она и есть главная цель «Интера», – сказал Маротта.

«Что касается Мауро и Раджи, у клуба было достаточно времени, чтобы оценить ситуацию и принять решение. Все, что я делал, – это поддержал взгляды клуба. Тренер и клуб должны работать вместе, и мы полностью едины в этом [решении]», – сказал Конте.