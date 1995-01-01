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    Конте – о решении «Интера» продать Икарди и Наингголана: «Я поддержал взгляды клуба»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о решении клуба продать форварда Мауро Икарди и полузащитника Раджу Наингголана.

    • В субботу гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта объявил о том, что клуб не рассчитывает на игроков.
    • «Талант может побеждать только в матчах, а команда – в лиге, а она и есть главная цель «Интера», – сказал Маротта.

    «Что касается Мауро и Раджи, у клуба было достаточно времени, чтобы оценить ситуацию и принять решение. Все, что я делал, – это поддержал взгляды клуба. Тренер и клуб должны работать вместе, и мы полностью едины в этом [решении]», – сказал Конте.

    • Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. Его контракт с клубом истекает в 2021 году. В начале июля Sky Sport сообщил о возможном переходе игрока в «Наполи».
    • Наингголан выстукает за «Интер» с прошлого года. Его контракт с клубом действует до 2022 года. ESPN сообщал о возможном трансфере игрока в «МЮ».

    Источник: Football Italia

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