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    «Наполи» готов заплатить «Интеру» 60 миллионов за Икарди

    «Наполи» претендует на форварда«Интера» Мауро Икарди.

    Неаполитанцы предлагают за экс-капитана «Интера» 60 миллионов евро, которые миланский клуб поставил в качестве минимальной цены за игрока.

    Сообщалось, что «Ювентус» согласился выплачивать Икарди 8 миллионов евро в год.

    По информации источника, Икарди настроен на переход в «Ювентус», но с недавних пор рассматривает переезд в Неаполь.

    «Ювентус» сможет оформить сделку только после продажи Марио Манджукича и Гонсало Игуаина.

    • Икарди выступает за «Интер» с 2013 года и до прошедшего сезона числился капитаном команды.
    • Его контракт с клубом из Милана истекает летом 2021 года.

    Сарри предложил «Ювентусу» купить Маркиньоса и Икарди

    Источник: Football Italia

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