«Наполи» готов заплатить «Интеру» 60 миллионов за Икарди

«Наполи» претендует на форварда«Интера» Мауро Икарди.
Неаполитанцы предлагают за экс-капитана «Интера» 60 миллионов евро, которые миланский клуб поставил в качестве минимальной цены за игрока.
Сообщалось, что «Ювентус» согласился выплачивать Икарди 8 миллионов евро в год.
По информации источника, Икарди настроен на переход в «Ювентус», но с недавних пор рассматривает переезд в Неаполь.
«Ювентус» сможет оформить сделку только после продажи Марио Манджукича и Гонсало Игуаина.
- Икарди выступает за «Интер» с 2013 года и до прошедшего сезона числился капитаном команды.
- Его контракт с клубом из Милана истекает летом 2021 года.
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