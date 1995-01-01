«Наполи» готов заплатить «Интеру» 60 миллионов за Икарди

«Наполи» претендует на форварда«Интера» Мауро Икарди.

Неаполитанцы предлагают за экс-капитана «Интера» 60 миллионов евро, которые миланский клуб поставил в качестве минимальной цены за игрока.

Сообщалось, что «Ювентус» согласился выплачивать Икарди 8 миллионов евро в год.

По информации источника, Икарди настроен на переход в «Ювентус», но с недавних пор рассматривает переезд в Неаполь.

«Ювентус» сможет оформить сделку только после продажи Марио Манджукича и Гонсало Игуаина.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года и до прошедшего сезона числился капитаном команды.

Его контракт с клубом из Милана истекает летом 2021 года.

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