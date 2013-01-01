Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Сарри предложил «Ювентусу» купить Маркиньоса и Икарди

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри попросил клуб усилить команду защитником «ПСЖ» Маркиньосом и форвардом «Интера» Мауро Икарди.

    Зарплата бразильского защитника – 10,2 миллиона евро в год. «Ювентус» не готов платить такую сумму.

    По информации Sky Sports Italia, Антонио Конте не рассчитывает на Мауро Икарди в предстоящем сезоне, поэтому футболист готов перейти в новый клуб.

    • Маркиньос перешел в «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году.
    • Икарди выступает за «Интер» с 2013 года и до прошедшего сезона числился капитаном команды.
    • Его контракт с клубом из Милана истекает летом 2021 года.

    Источник: Сайт журналиста Альфредо Педулла

    Альфредо Педулла – журналист Sportitalia, одним из первых анонсировал переезд Маурицио Сарри из «Наполи» в «Челси», а затем в «Ювентус».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71778
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru