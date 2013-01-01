Сарри предложил «Ювентусу» купить Маркиньоса и Икарди

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри попросил клуб усилить команду защитником «ПСЖ» Маркиньосом и форвардом «Интера» Мауро Икарди.

Зарплата бразильского защитника – 10,2 миллиона евро в год. «Ювентус» не готов платить такую сумму.

По информации Sky Sports Italia, Антонио Конте не рассчитывает на Мауро Икарди в предстоящем сезоне, поэтому футболист готов перейти в новый клуб.