Сарри предложил «Ювентусу» купить Маркиньоса и Икарди

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри попросил клуб усилить команду защитником «ПСЖ» Маркиньосом и форвардом «Интера» Мауро Икарди.
Зарплата бразильского защитника – 10,2 миллиона евро в год. «Ювентус» не готов платить такую сумму.
По информации Sky Sports Italia, Антонио Конте не рассчитывает на Мауро Икарди в предстоящем сезоне, поэтому футболист готов перейти в новый клуб.
- Маркиньос перешел в «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году.
- Икарди выступает за «Интер» с 2013 года и до прошедшего сезона числился капитаном команды.
- Его контракт с клубом из Милана истекает летом 2021 года.
Источник: Сайт журналиста Альфредо Педулла
Альфредо Педулла – журналист Sportitalia, одним из первых анонсировал переезд Маурицио Сарри из «Наполи» в «Челси», а затем в «Ювентус».