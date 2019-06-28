РФС отдельно обсудит лимит для клубов, имеющих несколько команд в разных дивизионах

РФС в будущем обсудит условия лимита на легионеров для клубов, которые имеют несколько команд, выступающих в разных по силе российских дивизионах.

На этой неделе исполком организации принял решении о введение нового формата ограничения количества иностранных игроков в Премьер-лиге с сезона-2020/21. Формула «6 легионеров плюс 5 россиян на поле» будет изменена на «8+17 в заявке». При этом все восемь легионеров могут находиться на поле одновременно.

У клубов с несколькими командами существует сквозная заявка, когда игрок в течение сезона может выступать за любую из них.

«На данный момент принято решение о формате лимита легионеров на сезон 2020/21 в российской Премьер-лиге.

Что касается так называемой сквозной заявки у клубов, имеющих команды в двух или трех профессиональных футбольных лигах, то данный вопрос будет обсуждаться позднее, при разработке регламентирующих документов на сезон 2020/21», – сообщили в пресс-службе РФС.

По две команды имеют «Спартак», «Зенит», «Крылья Советов», «Оренбург», «Рубин», «Динамо», «Уфа», «Арсенал» и «Урал». У «Краснодара» – три.

РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

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