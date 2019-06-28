Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    РФС отдельно обсудит лимит для клубов, имеющих несколько команд в разных дивизионах

    РФС в будущем обсудит условия лимита на легионеров для клубов, которые имеют несколько команд, выступающих в разных по силе российских дивизионах.

    На этой неделе исполком организации принял решении о введение нового формата ограничения количества иностранных игроков в Премьер-лиге с сезона-2020/21. Формула «6 легионеров плюс 5 россиян на поле» будет изменена на «8+17 в заявке». При этом все восемь легионеров могут находиться на поле одновременно.

    У клубов с несколькими командами существует сквозная заявка, когда игрок в течение сезона может выступать за любую из них.

    «На данный момент принято решение о формате лимита легионеров на сезон 2020/21 в российской Премьер-лиге.

    Что касается так называемой сквозной заявки у клубов, имеющих команды в двух или трех профессиональных футбольных лигах, то данный вопрос будет обсуждаться позднее, при разработке регламентирующих документов на сезон 2020/21», – сообщили в пресс-службе РФС.

    По две команды имеют «Спартак», «Зенит», «Крылья Советов», «Оренбург», «Рубин», «Динамо», «Уфа», «Арсенал» и «Урал». У «Краснодара» – три.

    РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21

    Дюков: «Лимит «8+17» не изменит существенно ситуацию в нашем футболе, но это – шаг вперед»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1507

      absent32 8 секунд назад

      и все? а про Локомотив забыли?))) и что то я не помню вторую команду у КрСоветов, Оренбурга, Рубина, Динамо, Арсенала... что за источник такой незнающий?!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4929

      prezent2017 2 минуты назад

      У быков аж 2 помимо основной команды.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru