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    Карпов: «Цорн хочет отправить Ломовицкого в аренду. Кононов против»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов имеет разногласия с новым генеральным директором Томасом Цорном.

    Как сообщает бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, специалист считает, что Цорн затягивает переговоры по трансферам нескольких потенциальных новичков, на которых он рассчитывает – нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова и голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова.

    Кроме того, у Кононова и менеджера разные мнения по поводу игроков, которых клуб хочет отдать в аренду – нападающего Георгия Мелкадзе и полузащитников Александра Ташаева, Максима Глушенкова и Александра Ломовицкого. Тренер выступает против ухода последнего. При этом у Ломовицкого уже есть варианты с арендой – «Рубин» и «Арсенал».

    Решение о будущем 21-летнего футболиста будет принято по итогам австрийского сбора москвичей.

    • В сезоне-2018/19 Ломовицкий провел за «Спартак» 26 матчей и сделал одну голевую передачу.

    Федун: «Агент Ломовицкого поставил условие: или мы платим игроку миллион евро, или он уходит в «Локомотив»

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19693

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Если тренер не хочет подчиняться директору - гнать тренера. Нанятый менеджер должен делать свою работу, за которую ему платят. У Спартака по ходу постоянно проблемы из-за того, что хвост виляет собакой.

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      Рейтинг: +1137

      JTherry > gol_kak_sokol 46 минут назад

      на самом деле, во всех командах есть разногласия между гендиректором и главным тренером, просто не из всех клубов просачиваются в СМИ склоки, про Спартак писать выгодно (аффтар - Карпов, из бывших)), болельщиков много, прочитают, поскандалят, еще и болелы других команд подтянутся позубоскалить... а между тем, готовить команду придется главному тренеру

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      Рейтинг: +6817

      Serjoga > gol_kak_sokol 38 минут назад

      Не согласен! За результат будут спрашивать с тренера, а не с директора! Поэтому тренер должен решать кто ему нужен, а кто нет! Через пару месяцев Кононова уволят, а Цорн останется на месте и продолжится та же чехарда! Нужно вместе и результат давать и бизнесом заниматься!

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      Рейтинг: +19693

      gol_kak_sokol > Serjoga 12 минут назад

      Ты прав, но в цивилизованном варианте, тренер подает в отставку, если не может отвечать за результаты в этих обстоятельствах. В иностранных клубах именно так решаются такие ситуации. В тренерском контракте это должно быть прописано.

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      Рейтинг: +1104

      Фанат Рубина 1 час назад

      пиз** видимо спартаку с таким спортдиром!

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      Рейтинг: +1104

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 1 час назад

      хотя увидеть ломовицкого в рубине было бы интересно!

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