Карпов: «Цорн хочет отправить Ломовицкого в аренду. Кононов против»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов имеет разногласия с новым генеральным директором Томасом Цорном.

Как сообщает бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, специалист считает, что Цорн затягивает переговоры по трансферам нескольких потенциальных новичков, на которых он рассчитывает – нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова и голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова.

Кроме того, у Кононова и менеджера разные мнения по поводу игроков, которых клуб хочет отдать в аренду – нападающего Георгия Мелкадзе и полузащитников Александра Ташаева, Максима Глушенкова и Александра Ломовицкого. Тренер выступает против ухода последнего. При этом у Ломовицкого уже есть варианты с арендой – «Рубин» и «Арсенал».

Решение о будущем 21-летнего футболиста будет принято по итогам австрийского сбора москвичей.

В сезоне-2018/19 Ломовицкий провел за «Спартак» 26 матчей и сделал одну голевую передачу.

Федун: «Агент Ломовицкого поставил условие: или мы платим игроку миллион евро, или он уходит в «Локомотив»