Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Федун: «Агент Ломовицкого поставил условие: или мы платим игроку миллион евро, или он уходит в «Локомотив»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему клуб согласился продлить контракт с полузащитником Александром Ломовицким на условиях игрока и его агента.

    – В тот момент, когда клуб избавляется или покупает футболистов – у вас есть уверенность, что Кононов не связан с определенной группой агентов?

    – Кононов сделки не делает, их делает генеральный директор. Единственное, когда было совмещение у двух лиц – у Карпина, но это не есть хорошо. Он был и царь, и воинский начальник. Он сам определял трансферные цели и сам их реализовывал. У него что-то получалось, а что-то — нет.

    – Но как получается, что сначала вы даете Ломовицкому почти миллион евро, а затем подписывается большой контракт с Мелкадзе? При этом мы видим, что куда более яркий Игнатьев в «Краснодаре» 700 тысяч рублей зарабатывает.

    – По Игнатьеву, думаю, сейчас сумма гораздо больше. По Ломовицкому: у него, к сожалению, очень сильный агент. Он нам поставил условие – либо Саша уходит в «Локомотив», либо вы нам платите эту сумму.

    – Вы уверены, что «Локомотив» – не блеф?

    – Нет, я же вижу всe. Помните, я упирался с Торбинским, а он ушeл тогда. Да и вообще, не подпиши контракт – было бы ещe больше критики. Сказали бы, что опять уходит воспитанник. И не факт, что он бы не заиграл. Я вообще в Ломовицкого верю, у него есть проблемы на ментальном уровне. Он перфекционист – старается делать всe гораздо лучше, чем он может, это ему мешает. У человека пять штанг было – если бы везло, то к нему было бы другое отношение.

    По Мелкадзе: мы приняли решение перейти на рублeвый контракт, он первым его получил, и этот контракт – самый низкий из всех подписанных в последнее время.

    – То есть все подозрения – очередная истерика?

    – Кем-то специально устраиваемая. Да и не может быть иначе. Какой-то незначительный слух о «Спартаке» всем намного интереснее раздувать, чем реальные истории о крахе «Амкара» или «Тосно». И болельщикам это нужно понять и принять.

    • Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
    • В прошлом сезоне 21-летний футболист провел за москвичей 26 матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4778

      piligrim1986 4 минуты назад

      ну не знаю....так тоже - или бабло или валим..ну пусть валит, толку с него при таком подходе ни где не будет, тем более если с таких лет только бабло на уме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6250

      vka1970 8 минут назад

      А ларчик просто открывается.
      Снимается этот на кер ни кому не нужный лимит и масса более дешёвых и качественных иностранных футболистов просто смоют нашу напыщенную самомнением футбольную элиту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3516

      ivany4 12 минут назад

      Похоже Федуна уже понесло, и у него закружилась голова от корреспондентов.)))
      Если так поставлено дело, то завтра все агенты придут за повышением зарплаты своих подопечных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2774

      владимир миронов 20 минут назад

      Какое же это болото все эти агенты, контракты, переходы, перекупы, условия, какие там крутятся бабки. Мрак...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +559

      Genz 22 минуты назад

      Спартак щедро платит бездарям. Сейчас нет в клубе ни одного достойного футболиста

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      rash1959 52 минуты назад

      Кто составляет контракты для футболистов? Почему мне нельзя затребовать похожий контракт от пенсионного фонда?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19625

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Чем больше читаю высказывания Федуна, тем больше сомневаюсь в его уровне интеллекта для владения и управления футбольным клубом.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1336

      Бабушка Зильзиля > gol_kak_sokol 1 час назад

      А Федуна сегодня тоже открытая линия. Я, я никто кроме я))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      rash1959 > gol_kak_sokol 55 минут назад

      Меньше читай, больше думай, и будет тебе все понятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Alekxei Z. 1 час назад

      Лом не стоит этих денег. Пусть валит. Да и Мелкадзе левый пассажир.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2136

      Кинстифа 1 час назад

      Если хотят лимиты, так пусть их делают на футболистов до 23 лет с определенной зп, не нравится, то пусть пиндуют в Европу и доказывают свою состоятельность...
      Ничего не показавший из себя футболист с зп лям евро)))) так только в Рф видимо ведут дела.....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      JTherry 1 час назад

      а кто в Спартаке хозяин, если Федун легко подчиняется требованиям агентов?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71842
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru