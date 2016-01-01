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    Тренер «Сочи» Точилин: «Мне Глушаков интересен. Остальное – к руководству»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о комплектовании состава перед стартом нового сезона и признался, что был бы рад видеть в команде экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    По итогам прошлого сезона «Сочи» впервые в истории вышел в РПЛ. Ранее СМИ сообщили, что сочинский клуб – одно из вероятных мест продолжения карьеры Глушакова.

    – После товарищеского матча со «Спартаком» (1:7) спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов сказал, что у клуба нет ни бюджета, ни задач на сезон. Это соответствует действительности?

    – Это у Орлова надо спрашивать.

    – Вам, как главному тренеру, задачи поставлены не были?

    – Для того, чтобы понимать, чего от нас хотят, надо пройти окончательные сборы. После них будем понимать, на что мы способны.

    – Правда, что сейчас, на первом тренировочном сборе в вашем распоряжении находится меньше 22 футболистов?

    – Если вы внимательно следили за игрой со «Спартаком», то могли заметить – у нас было два равноценных состава. Первый тайм играли одни, второй другие. Даже больше, чем 22, с учетом травмированных.

    – Сколько человек находится на просмотре?

    – В районе пяти-шести футболистов.

    – Это футболисты из ФНЛ?

    – Есть футболисты с опытом РПЛ.

    – Контракт с Динияром Билялетдиновым уже подписан?

    – Ни с кем из новоприбывших футболистов контракты еще не подписаны.

    – Футбольный клуб «Сочи» интересуется Денисом Глушаковым?

    – Нам интересны хорошие футболисты. Я думаю, не только для нашей команды, но и для других. Как тренеру, мне Глушаков интересен.

    – С руководством его кандидатуру не обсуждали?

    – Это вопрос к руководству.

    – Сколько футболистов планируете взять в межсезонье?

    – Зависит от того, сколько хороших футболистов будет доступно. Мы не за количество, а за качество. Сколько будет хороших футболистов, которые могут нас усилить, столько и возьмем.

    – То есть первостепенно – количество футболистов на рынке?

    – Скорее их качество. И исходя из наших финансовых возможностей.

    – Какие позиции остро нуждаются в усилении?

    – На каждую позицию планируем приобрести по хорошему футболисту.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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