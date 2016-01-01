Тренер «Сочи» Точилин: «Мне Глушаков интересен. Остальное – к руководству»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о комплектовании состава перед стартом нового сезона и признался, что был бы рад видеть в команде экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

По итогам прошлого сезона «Сочи» впервые в истории вышел в РПЛ. Ранее СМИ сообщили, что сочинский клуб – одно из вероятных мест продолжения карьеры Глушакова.

– После товарищеского матча со «Спартаком» (1:7) спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов сказал, что у клуба нет ни бюджета, ни задач на сезон. Это соответствует действительности?

– Это у Орлова надо спрашивать.

– Вам, как главному тренеру, задачи поставлены не были?

– Для того, чтобы понимать, чего от нас хотят, надо пройти окончательные сборы. После них будем понимать, на что мы способны.

– Правда, что сейчас, на первом тренировочном сборе в вашем распоряжении находится меньше 22 футболистов?

– Если вы внимательно следили за игрой со «Спартаком», то могли заметить – у нас было два равноценных состава. Первый тайм играли одни, второй другие. Даже больше, чем 22, с учетом травмированных.

– Сколько человек находится на просмотре?

– В районе пяти-шести футболистов.

– Это футболисты из ФНЛ?

– Есть футболисты с опытом РПЛ.

– Контракт с Динияром Билялетдиновым уже подписан?

– Ни с кем из новоприбывших футболистов контракты еще не подписаны.

– Футбольный клуб «Сочи» интересуется Денисом Глушаковым?

– Нам интересны хорошие футболисты. Я думаю, не только для нашей команды, но и для других. Как тренеру, мне Глушаков интересен.

– С руководством его кандидатуру не обсуждали?

– Это вопрос к руководству.

– Сколько футболистов планируете взять в межсезонье?

– Зависит от того, сколько хороших футболистов будет доступно. Мы не за количество, а за качество. Сколько будет хороших футболистов, которые могут нас усилить, столько и возьмем.

– То есть первостепенно – количество футболистов на рынке?

– Скорее их качество. И исходя из наших финансовых возможностей.

– Какие позиции остро нуждаются в усилении?

– На каждую позицию планируем приобрести по хорошему футболисту.

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