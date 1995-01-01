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    Спортивный директор «Сочи»: «20 дней до чемпионата, а у нас ни состава, ни задач»

    Андрей Орлов, спортивный директор «Сочи», рассказал о ситуации внутри клуба. Команда дебютирует в РПЛ в будущем сезоне.

    «Руководство клуба ещe не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач ещe нет.

    С другой стороны, я десять дней провeл в Европе, объехал пять стран. Предварительные договорeнности по игрокам есть, все они ликвидные, а многие призываются в сборные своих стран. За кого-то придeтся платить, кто-то бесплатный. Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах и будет несыгранным, но в перспективе хорошую команду построить можно.

    Так у нас было в ФНЛ: мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не всe, а потом пошло. Если никаких дeрганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ — другой уровень, это не ФНЛ, здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело. Мы всe это понимаем, и если говорить о перспективе и долгосрочности проекта, то в этом нет ничего страшного. Но с первого тура в этих условиях нужно будет показывать хорошие результаты, а это объективно невозможно», – рассказал Орлов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4103

      subbotaspartak 7 минут назад

      г. Сочи изначально создан деньги качать,
      Эти будут продолжать.
      Россия оплачивать,
      А Москва над всеми ржать.

      0
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      Рейтинг: +421

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Если учесть , что ФК СОЧИ родился из питерского Динамо , то задача у вас как у Оренбурга, принести Зениту 6 очков...

      0
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      Рейтинг: +5871

      silver29 25 минут назад

      Задача у вас одна, собрать весь шлак изгнанный из команд и вернуться в пердив. Очередной рукотворный проект по выкачиванию бюджетных денег.

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      Рейтинг: +1561

      TOMSON 46 минут назад

      Опять муть какая-то с этим клубом.

      1
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      Рейтинг: +421

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Какие задачи , кому вы нахрен нужны ? Вас создали чтобы стадион как-то занять , да бабло поворовать , которое на вас выделят.

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