Спортивный директор «Сочи»: «20 дней до чемпионата, а у нас ни состава, ни задач»

Андрей Орлов, спортивный директор «Сочи», рассказал о ситуации внутри клуба. Команда дебютирует в РПЛ в будущем сезоне.

«Руководство клуба ещe не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач ещe нет.

С другой стороны, я десять дней провeл в Европе, объехал пять стран. Предварительные договорeнности по игрокам есть, все они ликвидные, а многие призываются в сборные своих стран. За кого-то придeтся платить, кто-то бесплатный. Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах и будет несыгранным, но в перспективе хорошую команду построить можно.

Так у нас было в ФНЛ: мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не всe, а потом пошло. Если никаких дeрганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ — другой уровень, это не ФНЛ, здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело. Мы всe это понимаем, и если говорить о перспективе и долгосрочности проекта, то в этом нет ничего страшного. Но с первого тура в этих условиях нужно будет показывать хорошие результаты, а это объективно невозможно», – рассказал Орлов.