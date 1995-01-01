Аленичев: «Один раз поработал со «Спартаком», почему бы не попробовать еще?»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев допустил, что однажды он снова возглавит московскую команду.

– Мечта вернуться в «Спартак» еще жива?

– Да. Я же приводил пример Семина. Один раз поработал со «Спартаком», почему бы не попробовать еще? Мне в октябре исполнится только 47 лет. Понимаю, что нужно набраться опыта, знаний. Сейчас в планах слетать в «Наполи» на стажировку к Анчелотти.

– Вы знакомы?

– Есть у нас давние связи. Мне необходимо развиваться. Не могу стоять на месте. Знаю, что как тренер провалился в «Енисее», в Туле – нужно повышать свой уровень. Хочу бороться. Мне неинтересно, когда все спокойно. Сидеть и просто отдыхать на даче – не для меня.

– Когда планируете поехать в «Наполи»?

– В августе или сентябре.

– А возможно ли ваше возвращение в «Спартак» при Федуне?

– Конечно. Почему нет?

46-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.

В этот период команда ничего не выиграла.

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