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    Аленичев: «Один раз поработал со «Спартаком», почему бы не попробовать еще?»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев допустил, что однажды он снова возглавит московскую команду.

    – Мечта вернуться в «Спартак» еще жива?

    – Да. Я же приводил пример Семина. Один раз поработал со «Спартаком», почему бы не попробовать еще? Мне в октябре исполнится только 47 лет. Понимаю, что нужно набраться опыта, знаний. Сейчас в планах слетать в «Наполи» на стажировку к Анчелотти.

    – Вы знакомы?

    – Есть у нас давние связи. Мне необходимо развиваться. Не могу стоять на месте. Знаю, что как тренер провалился в «Енисее», в Туле – нужно повышать свой уровень. Хочу бороться. Мне неинтересно, когда все спокойно. Сидеть и просто отдыхать на даче – не для меня.

    – Когда планируете поехать в «Наполи»?

    – В августе или сентябре.

    – А возможно ли ваше возвращение в «Спартак» при Федуне?

    – Конечно. Почему нет?

    • 46-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • В этот период команда ничего не выиграла.

    Аленичев – о работе Кононова в «Спартаке»: «У него правильный подход, но нет исполнителей»

    Федун – о приглашении Аленичева: «Его вообще не было в моем списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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