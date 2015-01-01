Федун – о приглашении Аленичева: «Его вообще не было в моем списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал обстоятельства назначения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды летом 2015 года.

«Аленичев – суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали».

Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моeм списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всe сделают. Вот, профессионалы всe сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось – либо ты сам отвечаешь, либо нет», – сказал Федун.

46-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.

В этот период команда ничего не выиграла.

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