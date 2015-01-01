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    Федун – о приглашении Аленичева: «Его вообще не было в моем списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал обстоятельства назначения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды летом 2015 года.

    «Аленичев – суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали».

    Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моeм списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всe сделают. Вот, профессионалы всe сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось – либо ты сам отвечаешь, либо нет», – сказал Федун.

    • 46-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • В этот период команда ничего не выиграла.

    Федун – об увольнении Карреры: «Было необходимо принимать меры – либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером»

    Федун: «Кононов не бог, он пришел в команду в самый неприятный момент»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +5820

      silver29 26 минут назад

      зато в его списке есть "профессионал" Кононов, и чем он лучше Аленичева ????????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19611

      gol_kak_sokol 27 минут назад

      Нельзя человеку с таким менталитетом, как у Федуна, заниматься бизнесом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5820

      silver29 > gol_kak_sokol 25 минут назад

      Напротив, бизнесмен вытеснил из Федуна прагматика.

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      Рейтинг: +10713

      bset 36 минут назад

      Спасибо Федуну, что отдал полномочия "профессионалам", когда хотел предложить должность Ганчаренко)

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      Рейтинг: +6170

      ufos73 55 минут назад

      Огласи фамилии этих "про", агент на агенте наверно.... А Аленичев норм был тренер, он собрал команду которая и стала чемпионом! Может ему лучше попробовать себя как спортдиректор?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8876

      vladimir-7 56 минут назад

      Читаешь Л.Федуна и складывается впечатление, что он только что вышел
      из бани, весь такой чистый-чистый, а остальные и профессионалы,
      и игроки, и главный тренер команды, вставляли палки в колеса команды.

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