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    Федун: «Кононов не бог, он пришел в команду в самый неприятный момент»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе главного тренера команды Олега Кононова.

    «Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с «Оренбургом», то Кононов – третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения «Оренбургу» мы вообще бы шли сразу за «Зенитом». При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с «Локомотивом». А если всe посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?

    Кононов не бог, он пришeл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же «Аякс», который со своей массой игроков прошeл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет», – сказал Федун.

    • 53-летний Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года.
    • Под его руководством команда провела 20 официальных матчей во всех турнирах – 9 побед, 4 ничьи и 7 поражений.
    • В РПЛ москвичи финишировали на пятом месте.

    Федун – об увольнении Карреры: «Было необходимо принимать меры – либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2547

      САДЫЧОК 58 минут назад

      По большому счету сейчас всё норм в команде-НО нужен нормальный тренер !...Вот и получается полтора сезона Глушаков энд компани украли и теперь из за тренера пол сезона как пить дать коту под хвост !Зачем , такие трудности ?

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      Рейтинг: +6170

      ufos73 1 час назад

      Все тренеры, которых он перечислил, не проработали и года, им же уволенные )) То что надо собирать новую команду, стало понятно еще с прошлого сезона, но собирать ее из Тульского Арсенала это ***!

      0
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      Рейтинг: +2786

      momwig_ 1 час назад

      Опять у него всё с ног на голову... Loco como una cabra!©

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      Рейтинг: +4775

      piligrim1986 1 час назад

      Кононов не бог, он лох

      2
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      Рейтинг: +1513

      WhiteEgon 1 час назад

      Чтобы у Спартака получилось также, как у Аякса, сначала нужно:
      1. Нанять толкового спортивного директора.
      2. Дать тренеру поработать минимум три сезона, при этом согласовывать с ним трансферы и продавать ненужных ему игроков.
      3. Поддерживать и доверять тренеру!!!
      4. Сделать школу Спартака бесплатной, искоренить в ней коррупцию, нанять немецких или голландских детских тренеров и набирать талантливых парней со всей страны.

      И лет через 5-7 Спартак сможет без фарта выигрывать РПЛ, достойно выступать в ЛЧ, а в команде будут играть свои воспитанники наряду с сильными легионерами.

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      Рейтинг: +2547

      САДЫЧОК > WhiteEgon 56 минут назад

      Везде ПРОТЭЖЭ , кумовство !...Поэтому Спартак-это не Аякс !

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