Федун: «Кононов не бог, он пришел в команду в самый неприятный момент»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе главного тренера команды Олега Кононова.

«Кононов не провалил все задачи. Были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с «Оренбургом», то Кононов – третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения «Оренбургу» мы вообще бы шли сразу за «Зенитом». При этом, условно говоря, в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с «Локомотивом». А если всe посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили?

Кононов не бог, он пришeл в команду в самый неприятный момент. Как попадал сюда Эмери, как Лаудруп, как Якин – когда приходится избавляться от большой массы игроков. Кононов видит, что формировать новую команду надо с чистого листа. Тот же «Аякс», который со своей массой игроков прошeл так далеко, первые два сезона колбасило, его не было в Лиге чемпионов. А потом команда заиграла. Надеюсь, и у нас так будет», – сказал Федун.

53-летний Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года.

Под его руководством команда провела 20 официальных матчей во всех турнирах – 9 побед, 4 ничьи и 7 поражений.

В РПЛ москвичи финишировали на пятом месте.

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