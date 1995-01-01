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    Федун – об увольнении Карреры: «Было необходимо принимать меры – либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об обстоятельствах увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

    «Понял, что с Каррерой у «Спартака» нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать еще шанс. Все-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки.

    В 2017-м у нас был фарт, потом он закончился. Да, не получилось зацепиться за результат во второй год. Пришло время формировать новую команду. А этот процесс превратился в истерику. Что ж, хотят истерить – ради бога! Как говорил знаменитый Рабинович из Одессы: «Любой кипиш в прессе, кроме некролога, всегда в кассу».

    Было одно очко до второго места? Вопрос не в очках, а в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых – но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал», – сказал Федун.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018-го года.
    • С командой итальянец выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии10
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      Рейтинг: +674

      klim2m 10 минут назад

      Спартачи не паникуйте с 2023 года сами будете управлять клубом,)))) и конечно же сами будете зарабатывать денежки, Во Арнольдыч мину подложил всем Спартачам )),Только для начала выкупите у него акции , в цену которых уже будет заложена цена его потраченых нервов
      <ИМЕЯ – НЕ ЦЕНИМ, А ПОТЕРЯВШИ - ПЛАЧЕМ>

      0
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      Рейтинг: +10700

      bset 18 минут назад

      Скупой платит дважды. В итоге и тренера лишился, и с игроками теперь расстается.

      2
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      Рейтинг: +3505

      ivany4 21 минуту назад

      Плохой ты руководитель, если сливаешь "начальника" принесшего тебе прибыль, вместо смутьянов разлагающие команду. Надо было еще и с менеджерами разобраться.
      Ну не командир ты на лихом коне.))

      2
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      Рейтинг: +524

      Untitled-1 24 минуты назад

      Он круглые сутки что ли говорит? Его допрашивают или он вещает на смертном одре?

      1
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      Рейтинг: +2544

      САДЫЧОК 47 минут назад

      Федун почти 20 лет во главе Спартака и стал один раз чемпионом ! О , чём может , этот лузер рассуждать ?..В итоге и Карреру слил и тех кто замутил и украл полтора сезона у Спартака !

      4
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      Рейтинг: +848

      mahan 49 минут назад

      Надо было убрать опг Ромашку и все.

      4
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      Рейтинг: +815

      Romio-xxx 56 минут назад

      Зачем всех,разгони группировку и дай больше полномочий тренеру,вот и все.А теперь получилось ни туда,ни сюда.Сперва тренера выкинул,а теперь "Ромашку" разогнал.

      6
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      Рейтинг: +1066

      Koshkin@myshkyn 56 минут назад

      ну всю команду, а пару тройку п.и.д.а.р.а.с.о.в.... выгнать надо было...

      3
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      Рейтинг: +5384

      mihail200606 1 час назад

      Ну и Лучше не стало..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4769

      piligrim1986 1 час назад

      ну допустим, а что изменилось с уходом Карреры? в лучшую сторону?
      значит вывод - надо было ьгнать игроков

      7
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