Федун – об увольнении Карреры: «Было необходимо принимать меры – либо выгонять всех игроков, либо расставаться с тренером»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об обстоятельствах увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

«Понял, что с Каррерой у «Спартака» нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать еще шанс. Все-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки.

В 2017-м у нас был фарт, потом он закончился. Да, не получилось зацепиться за результат во второй год. Пришло время формировать новую команду. А этот процесс превратился в истерику. Что ж, хотят истерить – ради бога! Как говорил знаменитый Рабинович из Одессы: «Любой кипиш в прессе, кроме некролога, всегда в кассу».

Было одно очко до второго места? Вопрос не в очках, а в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых – но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал», – сказал Федун.