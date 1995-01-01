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    Аленичев – о работе Кононова в «Спартаке»: «У него правильный подход, но нет исполнителей»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о текущем положении дел в московском клубе.

    – А как вам «Спартак» при Кононове?

    – Чего вы хотите от Олега Георгиевича? Я его хорошо знаю. Видел как работал в «Краснодаре» – человек помимо результата хочет поставить красивый футбол. Тоже такой философии придерживаюсь. Если вы меня спросите: «Вам как лучше победить – 1:0 или 5:4?»? то, конечно, выберу второе. Это ведь зрелищность!

    У Кононова правильный подход, я с ним согласен. Просто нет исполнителей. Понимаю, чего хочет тренер, но не может этого сделать. Болельщики придираются к его словам, что за четыре месяца поставит красивый футбол. Возможно, говоря это, Кононов еще не до конца познакомился с ребятами.

    Но ничего страшного пока не случилось. Человек стремится к своей игре. А с критикой в его адрес не согласен. Олег Георгиевич знает, что делает, просто ему нужно время. Зачем уничтожать? Не надо так. Сейчас ушли три игрока, и придется заново что-то строить. Дайте шанс, елки-палки!

    – Но в «Спартаке» у тренеров времени всегда в обрез – результат требуется здесь и сейчас.

    – Понимаю. Хорошо – тогда купите Месси, Мбаппе и Азара. И уже в октябре можно золото примерять. Но это же невозможно. Посмотрите, какие сумасшедшие составы у ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», «Краснодара».

    – Красно-белые не входят в тройку по качеству исполнителей?

    – В пятерку. В тройку – нет.

    • 53-летний Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года.
    • Под его руководством команда провела 20 официальных матчей во всех турнирах – 9 побед, 4 ничьи и 7 поражений.
    • В РПЛ москвичи финишировали на пятом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4805

      piligrim1986 16 минут назад

      Каррера с этими исполнителями чемп брал...

      1
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      Рейтинг: +17656

      oyabun 1 час назад

      О том и речь. Покупая футболистов по принципу "лишь бы подешевле", странно рассчитывать на призовые места даже в нашем первенстве. Не говоря уже о выступлении в международных кубках. Тут только один выход, набрать своих молодых ребят и делать ставку на них. Результата точно сразу не будет. Надо набраться терпения и просто болеть за наш ромбик.

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