Аленичев – о работе Кононова в «Спартаке»: «У него правильный подход, но нет исполнителей»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о текущем положении дел в московском клубе.

– А как вам «Спартак» при Кононове?

– Чего вы хотите от Олега Георгиевича? Я его хорошо знаю. Видел как работал в «Краснодаре» – человек помимо результата хочет поставить красивый футбол. Тоже такой философии придерживаюсь. Если вы меня спросите: «Вам как лучше победить – 1:0 или 5:4?»? то, конечно, выберу второе. Это ведь зрелищность!

У Кононова правильный подход, я с ним согласен. Просто нет исполнителей. Понимаю, чего хочет тренер, но не может этого сделать. Болельщики придираются к его словам, что за четыре месяца поставит красивый футбол. Возможно, говоря это, Кононов еще не до конца познакомился с ребятами.

Но ничего страшного пока не случилось. Человек стремится к своей игре. А с критикой в его адрес не согласен. Олег Георгиевич знает, что делает, просто ему нужно время. Зачем уничтожать? Не надо так. Сейчас ушли три игрока, и придется заново что-то строить. Дайте шанс, елки-палки!

– Но в «Спартаке» у тренеров времени всегда в обрез – результат требуется здесь и сейчас.

– Понимаю. Хорошо – тогда купите Месси, Мбаппе и Азара. И уже в октябре можно золото примерять. Но это же невозможно. Посмотрите, какие сумасшедшие составы у ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», «Краснодара».

– Красно-белые не входят в тройку по качеству исполнителей?

– В пятерку. В тройку – нет.