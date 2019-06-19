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    Семак: «Сейчас Кузяев проходит обследование. В сборах принимать участие он не может»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья полузащитника Далера Кузяева, который в марте получил травму латерального мениска правого колена.

    «Стоит ли ждать его появления на сборах? Маловероятно, к сожалению. У него проблемы со здоровьем, сейчас он проходит обследование. Съездил в Финляндию, потом поедет в Барселону, чтобы выбрать способ лечения.

    Пока сложно сказать насчет продолжительности его реабилитации. Эта новость, конечно, неприятно нас удивила. Но такое бывает – это профессиональный спорт. К сожалению, он не может принимать участие в сборах. О тяжести травмы и точных сроках мы узнаем чуть позже, когда у нас будет вся картина», – сказал Семак.

    • Кузяев травмировался во время матча отбора Евро-2020 между сборными России и Бельгии (1:3).
    • Изначально ожидалось, что хавбек пропустит от 6 до 8 недель.

    Семак: «Не понимаю, где взять 18 клубов для РПЛ»

    Семак – о новом капитане «Зенита»: «Сейчас это Иванович. В ближайшее время решим, кто ему будет помогать»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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