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    Семак: «Не понимаю, где взять 18 клубов для РПЛ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном увеличении РПЛ до 18 клубов. При этом последние сведения гласят, что расширение лиги не произойдет.

    — На протяжении июня активно обсуждается расширение Российской Премьер-лиги до 18 команд. Как вы к этому относитесь?

    — На данный момент не понимаю, где взять такое количество. Сейчас нет столько команд, которые бы обладали хорошими условиями и материальной базой, чтобы РПЛ расширили именно сейчас. В перспективе это возможно. Есть стадионы, города, но качество и материальная база пока хромают.

    Нужно понимать, куда встроить эти матчи, поскольку в осенней и весенней частях у команд, выступающих в еврокубках, очень плотный график. К сожалению, зимой, в течение трех месяцев, мы не можем проводить матчи. Летом регулярно проводятся крупные турниры, которые тоже обязывают делать паузы и начинать во второй половине июля. Эти пять месяцев накладывают отпечаток и ставят нас в более сложное положение, чем страны, где в высших лигах играют большее количество клубов и поэтому проводится больше матчей.

    • Президент РПЛ Сергей Прядкин осенью предлагал сократить РПЛ до 14 команд.
    • РПЛ существует с 2001 года (во всех сыгранных сезонах – 16 команд).
    • Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России было больше 16 команд в 1997 году – 18.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      Kl0dus 46 минут назад

      Чё то бред какой-то. В пфл полно команд, которые играли в рпл ранее. Возьмите хотя бы из стыков - уже норм будет.

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