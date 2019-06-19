Семак: «Не понимаю, где взять 18 клубов для РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном увеличении РПЛ до 18 клубов. При этом последние сведения гласят, что расширение лиги не произойдет.

— На протяжении июня активно обсуждается расширение Российской Премьер-лиги до 18 команд. Как вы к этому относитесь?

— На данный момент не понимаю, где взять такое количество. Сейчас нет столько команд, которые бы обладали хорошими условиями и материальной базой, чтобы РПЛ расширили именно сейчас. В перспективе это возможно. Есть стадионы, города, но качество и материальная база пока хромают.

Нужно понимать, куда встроить эти матчи, поскольку в осенней и весенней частях у команд, выступающих в еврокубках, очень плотный график. К сожалению, зимой, в течение трех месяцев, мы не можем проводить матчи. Летом регулярно проводятся крупные турниры, которые тоже обязывают делать паузы и начинать во второй половине июля. Эти пять месяцев накладывают отпечаток и ставят нас в более сложное положение, чем страны, где в высших лигах играют большее количество клубов и поэтому проводится больше матчей.