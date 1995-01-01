Журналист Егоров: «Никаких 18-и команд в РПЛ не будет»

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров сообщил, что расширение РПЛ до 18 команд не планируется. Ранее об этом как об утвержденном решении говорил представитель ЦСКА Роман Бабаев.

«Никаких 18 команд в РПЛ не будет. Обидно», – написал в телеграм-канале Егоров после беседы с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном (выдержки из интервью доступны на «Бомбардире»).