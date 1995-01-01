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    Журналист Егоров: «Никаких 18-и команд в РПЛ не будет»

    Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров сообщил, что расширение РПЛ до 18 команд не планируется. Ранее об этом как об утвержденном решении говорил представитель ЦСКА Роман Бабаев.

    «Никаких 18 команд в РПЛ не будет. Обидно», – написал в телеграм-канале Егоров после беседы с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном (выдержки из интервью доступны на «Бомбардире»).

    • Президент РПЛ Сергей Прядкин осенью предлагал сократить РПЛ до 14 команд.
    • РПЛ существует с 2001 года (во всех сыгранных сезонах – 16 команд).
    • Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России было больше 16 команд в 1997 году – 18.

    Источник: Телеграм-канал Дмитрия Егорова

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