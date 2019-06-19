Семак – о новом капитане «Зенита»: «Сейчас это Иванович. В ближайшее время решим, кто ему будет помогать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто станет новым капитаном команды после ухода Александра Анюкова.

– Александр Анюков, судя по всему, завершил игровую карьеру. Капитанская повязка автоматически перешла к Браниславу Ивановичу?

– У нас и в прошлом сезоне было два капитана – когда не играл Саша, капитаном был Бранислав. Сейчас он капитан. В ближайшее время решим, кто ему будет помогать. Что касается Анюкова, то я с ним разговаривал. У него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать мы с ним сможем обсудить детально, когда он договорится о контракте с клубом. И, надеюсь, начнем работать.

– Существует ли вариант, что он станет играющим тренером?

– На данный момент – нет. То, что он будет помогать нам в тренировочном процессе, – это факт.

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