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    Семак – о новом капитане «Зенита»: «Сейчас это Иванович. В ближайшее время решим, кто ему будет помогать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто станет новым капитаном команды после ухода Александра Анюкова.

    – Александр Анюков, судя по всему, завершил игровую карьеру. Капитанская повязка автоматически перешла к Браниславу Ивановичу?

    – У нас и в прошлом сезоне было два капитана – когда не играл Саша, капитаном был Бранислав. Сейчас он капитан. В ближайшее время решим, кто ему будет помогать. Что касается Анюкова, то я с ним разговаривал. У него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать мы с ним сможем обсудить детально, когда он договорится о контракте с клубом. И, надеюсь, начнем работать.

    – Существует ли вариант, что он станет играющим тренером?

    – На данный момент – нет. То, что он будет помогать нам в тренировочном процессе, – это факт.

    Семак: «Не понимаю, где взять 18 клубов для РПЛ»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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