«Мутко против»: «Спартак» подписал контракт с Понсе

Наконец-то !!!!
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Эсекьелем Понсе. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».
О сроках соглашения не сообщается.
Ранее сообщалось, что зарплата аргентинца в московском клубе составит 1,8 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 Понсе играл в аренде в АЕКе.
- За клуб из Афин 22-летний футболист провел 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.
- Также в своей карьере нападающий выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Гранаду» и «Лилль».