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    «Мутко против»: «Спартак» подписал контракт с Понсе

    «Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Эсекьелем Понсе. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

    О сроках соглашения не сообщается.

    Ранее сообщалось, что зарплата аргентинца в московском клубе составит 1,8 миллиона евро.

    • В сезоне-2018/19 Понсе играл в аренде в АЕКе.
    • За клуб из Афин 22-летний футболист провел 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.
    • Также в своей карьере нападающий выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Гранаду» и «Лилль».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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