Фелиш подпишет контракт с «Атлетико». Им интересовались «Реал», «МЮ», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш в ближайшие сутки может стать игроком «Атлетико».

Португалец прибыл в Мадрид, чтобы завершить свой переход в команду Диего Симеоне.

«Атлетико» заплатит за 19-летнего футболиста сумму отступных – 120 миллионов евро. Этот трансфер станет самым дорогим в истории мадридского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Ювентуса».

В сезоне-2018/19 Фелиш провел за «Бенфику» 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

«Манчестер Сити» готов платить Фелишу 6 миллионов в год

AS: «Бенфика» отклонила предложение «Реала» по Фелишу