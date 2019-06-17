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    Фелиш подпишет контракт с «Атлетико». Им интересовались «Реал», «МЮ», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус»

    Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш в ближайшие сутки может стать игроком «Атлетико».

    Португалец прибыл в Мадрид, чтобы завершить свой переход в команду Диего Симеоне.

    «Атлетико» заплатит за 19-летнего футболиста сумму отступных – 120 миллионов евро. Этот трансфер станет самым дорогим в истории мадридского клуба.

    «Манчестер Сити» готов платить Фелишу 6 миллионов в год

    AS: «Бенфика» отклонила предложение «Реала» по Фелишу

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1657

      InterMilLano1908 11 минут назад

      Бомба, но ему в физике надо прибавлять

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