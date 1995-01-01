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    «Манчестер Сити» готов платить Фелишу 6 миллионов в год

    «Манчестер Сити» заинтересован в услугах полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.

    Английский клуб готов предложить 19-летнему португальцу пятилетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

    Ранее президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра сообщил, что игрок будет продан только в том случае, если за него предложат 120 миллионов. На Фелиша также претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Барселона».

    • В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш забил 15 голов и сделал семь результативны передач в 26 матчах.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов.

    Источник: Record

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