Президент «Бенфики»: «Не продадим Фелиша дешевле 120 миллионов»

Руководитель «Бенфики» Луиш Филипе Виейра допускает продажу своего полузащитника Жоау Фелиша. В частности, на португальца претендует мадридский «Реал».

«Мы приняли решение не продавать Фелиша дешевле 120 миллионов евро. Сам игрок просит его отпустить. При этом мы стараемся сделать все, чтобы он остался. Нас устроил бы вариант продажи его сейчас, но чтобы новый клуб оставил его у нас в аренде на сезон», – цитирует Виейру Mirror.