Президент «Бенфики»: «Не продадим Фелиша дешевле 120 миллионов»

Ага ,и за 120 лямов и еще на сезон чтобы оставили. че не на лет 10?) продать щас. отпустить его в 29)
Бенфика не тот клуб, откуда будут уходить за такие бабки, только если это не супер мега пупер звезда, стата нормальная, но таких игроков хватает. 120 .. это перебор
Руководитель «Бенфики» Луиш Филипе Виейра допускает продажу своего полузащитника Жоау Фелиша. В частности, на португальца претендует мадридский «Реал».
«Мы приняли решение не продавать Фелиша дешевле 120 миллионов евро. Сам игрок просит его отпустить. При этом мы стараемся сделать все, чтобы он остался. Нас устроил бы вариант продажи его сейчас, но чтобы новый клуб оставил его у нас в аренде на сезон», – цитирует Виейру Mirror.
- В сезоне-2018/19 Фелиш сыграл 43 матча в составе «Бенфики», забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.