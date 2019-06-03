AS: «Бенфика» отклонила предложение «Реала» по Фелишу

«Реал» предпринял попытку купить вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб предложил за 19-летнего португальца 80 миллионов евро плюс бонусы в размере 40 миллионов.

Однако такие условия не устроили «Бенфику», которая готова продать игрока за 120 миллионов, но только чтобы эта сумма гарантированно поступила на счета клуба.

Конкуренцию «Реалу» составят «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».