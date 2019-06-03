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    AS: «Бенфика» отклонила предложение «Реала» по Фелишу

    «Реал» предпринял попытку купить вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает AS.

    По информации источника, мадридский клуб предложил за 19-летнего португальца 80 миллионов евро плюс бонусы в размере 40 миллионов.

    Однако такие условия не устроили «Бенфику», которая готова продать игрока за 120 миллионов, но только чтобы эта сумма гарантированно поступила на счета клуба.

    Конкуренцию «Реалу» составят «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    • В сезоне-2018/19 Фелиш сыграл 43 матча в составе «Бенфики», забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

    Источник: AS

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    03.06.2019 11:51
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +373

      OBOLEV 13 часов назад

      через пару лет уйдет в условный вест хэм за 40) Если Бенфика не перестанет сума сходить. У них таких Фелишей каждый год не по одному. А в итоге супертопом стал только Роналуду.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1902

      Dgad 13 часов назад

      Реалу надо Мбапе покупать а не всяких подающих надежды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6140

      KLIM777 14 часов назад

      Это талант. Правда сотку отдавать рановато.

      1
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      Рейтинг: +70

      GSmall > KLIM777 14 часов назад

      Если за него 120,то за Санчо надо просить 250 ,а за Мбаппе 1 мрд )

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