AS: «Бенфика» отклонила предложение «Реала» по Фелишу

через пару лет уйдет в условный вест хэм за 40) Если Бенфика не перестанет сума сходить. У них таких Фелишей каждый год не по одному. А в итоге супертопом стал только Роналуду.
«Реал» предпринял попытку купить вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб предложил за 19-летнего португальца 80 миллионов евро плюс бонусы в размере 40 миллионов.
Однако такие условия не устроили «Бенфику», которая готова продать игрока за 120 миллионов, но только чтобы эта сумма гарантированно поступила на счета клуба.
Конкуренцию «Реалу» составят «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- В сезоне-2018/19 Фелиш сыграл 43 матча в составе «Бенфики», забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.