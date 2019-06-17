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    «Бенфика» опровергла сообщения о продаже Фелиша. Игроком интересуются «Атлетико», «Реал» и «Манчестер Сити»

    «Бенфика» опубликовала официальное заявление после слухов о продаже полузащитника Жоау Фелиша. Клуб сообщил, что сейчас не ведет переговоров о трансфере игрока. «Бенфика» отметила, что сумма отступных за футболиста общеизвестна – 120 миллионов евро. Ее назвал президент португальской команды в начале июня.

    Также в заявлении опровергнуты сообщения о комисси, которую может получить агент игрока (30%). Эта информация названа «абсолютно ложной и абсурдной».

    • В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Фелиш забил 15 голов и сделал семь результативны передач в 26 матчах.
    • По данным разных СМИ, хавбеком интересуются «Атлетико». «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус».

    Источник: Официальный сайт «Бенфики»

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