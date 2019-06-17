«Бенфика» опровергла сообщения о продаже Фелиша. Игроком интересуются «Атлетико», «Реал» и «Манчестер Сити»

«Бенфика» опубликовала официальное заявление после слухов о продаже полузащитника Жоау Фелиша. Клуб сообщил, что сейчас не ведет переговоров о трансфере игрока. «Бенфика» отметила, что сумма отступных за футболиста общеизвестна – 120 миллионов евро. Ее назвал президент португальской команды в начале июня.

Также в заявлении опровергнуты сообщения о комисси, которую может получить агент игрока (30%). Эта информация названа «абсолютно ложной и абсурдной».